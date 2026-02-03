¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬à¶ÛµÞ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸á¡ÖÁªµóÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²Â¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï£³Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë´Ø¤·¡Ö¶ÛµÞ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¡¿Æ°¦¤Ê¤ëÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡×¤ÈÂê¤·Ä¹Ê¸¤ÎÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÌîÅÄ»á¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡ÖÃ»¤¤ÁªµóÀï¤ÏÁá¤¯¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ë¤ªÁÊ¤¨¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ã»¤¤»þ´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤Êý¡¹¤â¿ôÂ¿¤¯¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ê¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¿»ä¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¾¯¤·½ñ¤ÄÖ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢ÃÏÈ×¤â´ÇÈÄ¤â¥«¥Ð¥ó¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µÁ¥¶¶¤ÎÏ©¾å³èÆ°¤«¤éÀ¯¼£³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿À¯¼£²È¤Ç¤¹¡£ËèÆü±ØÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢Æü¡¹À¸³è¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌÜ¤È¼ª¤Ç´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤¬²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤ò»Ö¤·¤Æ¤«¤é£´£°Ç¯¶á¤¯¡¢À¯¼£¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±·î£±£¶Æü¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»¤ÎÂçµÁ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·ÅÞ¡ØÃæÆ»¡Ù¤¬·Ç¤²¤¿ÂçµÁ¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤¢¤ë¤Ù¤À¯¼£¤ÎÍýÁÛ¤Î»Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·Á¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Î©¤Á¾å¤²¤ò¶¦¤ËÃ´¤Ã¤¿ÀÆÆ£¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ËÎÎ¤È´ðËÜÀ¯ºö¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤â¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ØÌî¹ç¡Ù¤È¤«¡ØÁªµóÌÜÅö¤Æ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½Ö»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¾ï¤Ë¡ØÌî¹ç¡Ù¡£Í¿ÅÞ¤À¤Ã¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¸¶È¯¤Ë¿µ½Å¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µÄ°÷¤ä¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌî¹ç¤Ç¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¾ï¤ËÌî¹ç¡£¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ï¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤Ç»×¹ÍÄä»ß¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÔÌÓ²á¤®¤Þ¤¹¡£ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥è¥Á¥è¥ÁÊâ¤¤Î¿·ÅÞ¤Ç¤¹¡£½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î¥Û¥ä¥Û¥ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê»Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ø´ï¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß³Æ¼Ò¤ÎÁªµó¾ðÀªÄ´ºº¤ÇÃæÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
¡Ö¿·Ê¹¤ÎÁªµóÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢²æ¤¬¡ØÃæÆ»¡Ù¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¿ô»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡¢·è¤·¤Æ·è¤·¤Æ·è¤·¤ÆÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£Äü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁªµó¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÌÀÆü¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ÞÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÆ»¤¬Æ§¤óÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ÏµÄ¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÏÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÀ¯¼£²È¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤òÀ¸¤¡¢ÌÀÆü¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³§¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤³¤Î¿È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¦´¬¤¤Ë¡Ø¶¯¤µ¡Ù¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤ò¸ì¤ëÀ¯ÅÞ¤Ð¤«¤êÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÆ»¤ÎÍýÇ°¤Ï¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤¬¸ì¤é¤ì¤ëº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾å¡¢º£¤ò¤ª¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¹¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ËÇ®ÅÁÆ³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÁ¤ï¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²þ³×¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò¡¢¶¦¤Ëµ¯¤³¤¹ÎØ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ÎÃæÆ»²þ³×¡£¤½¤Î»Ö¤Ø¤Î¤´»¿Æ±¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£