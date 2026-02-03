全日本プロレス時代の１９８７年、冬の「世界最強タッグ決定リーグ戦」で優勝したら、タッグパートナーの（ジャンボ）鶴田さんが本当に喜んでくれて。「五輪コンビ」の名に恥じない活躍と期待に応えられて、本当に光栄でした。

そして８８年６月４日の北海道・札幌中島体育センター大会でＰＷＦ世界タッグ王座を６度防衛の天龍（源一郎）さん＆阿修羅・原さんに挑戦しました。試合は激闘となり、自分が原さんにジャーマンスープレックスを狙って耐えられましたが、最後は鶴田さんがジャンピングニーで仕留めました。これが鶴田さんと取った初めてのベルトだったので印象に残っています。迫力のある試合にお客さんも納得してくれたと思います。

そして同１０日の日本武道館大会で、インターナショナルタッグ王者のロード・ウォリアーズ（アニマル・ウォリアー＆ホーク・ウォリアー）との統一戦を制し、初代世界タッグ王者となりました。８９年は「五輪コンビ」で、同ベルトを７戦連続で防衛に成功したこともあり、その年の「プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定）の最優秀タッグチーム賞を獲得することができました。

でも内心、当時は何の変哲もなかったので、別に一喜一憂することもなかった。維新軍でやっていたころは“追っていく立場”だったので楽しかったのですが、全日本の中でも“追われる立場”になっていたので。

９０年３月２４日の後楽園大会で、スティーブ・ウィリアムスとのシングルで急角度のバックドロップを食らい、あばら骨を２本骨折。入院生活をしていた４月１９日、神奈川・横浜文化体育館大会にて行われた３冠ヘビー級選手権で挑戦者の天龍さんが王者・鶴田さんに敗れた後に全日本を退団し、５月旗揚げの新団体「ＳＷＳ」に加わりました。

天龍さんという大きな看板がいなくなった以上は、自分も「全日本プロレスを出よう」と考えました。５月１４日に東京体育館大会で復帰戦が組まれて、サムソン冬木（冬木弘道）とのタッグで、足利工大付高（現足利大付、栃木）の後輩である２代目タイガーマスク（三沢光晴）＆川田（利明）と対戦することが決まりました。

全日本にいたら、この２人は自分に気を使って伸びないという思いもあって、ジャイアント馬場さんに「三沢のマスクを取ってヘビー級でやらせてやってください」と伝えました。そうしたら「わかった。（ザ・グレート）カブキに聞いてみる」となったのですが…。カブキさんもＳＷＳに行くことを知っていたので、馬場さんもふびんだと思いました。

結局、この試合で川田が三沢のマスクを取り、自分はＳＷＳ移籍に向けて動き始めました。