ことしに入って、大きく相場が動いている貴金属。街のみなさんは、どう感じているのでしょうか。

【写真を見る】金の価格高騰 ｢20年前に値上がりを予測してほしかった…｣ 持っていた金が4倍の価格になった人も… 街の人は貴金属の変動どう思う?

Q. 金などの価格が大きく変動しているのは知っている？

（60代）

「ええ。ニュースでよく見る」

（70代）

「知っている。持ってないもん」

「買っておけばよかった」

「20年前に（値上がりすると）予測してほしかった…タイムマシーンがほしい」

多くの人が金の急激な値上がりや値下がりについては、知っているようですが…





持っていた金が4倍の価格に!?

（60代）「僕にはあまり手が届かないから関係ないかな。これだってホワイトゴールド。でもこんなに小さなものだとね」（60代）「金のアクササリーなどは持ってはいるが、すぐに売ってお金に換えようとは思っていない。金は手を出すと危ないイメージというか…」

一方、持っている金が約4倍の価格になったという人も！



Q. ここまで上がると予想していた？

（80代）

「しませんしません」



自分が持っているうちは、売るつもりはないということですが…

Q. これから上がるか期待する？

「子どもたちはあるみたい。だから自由にすればいいんじゃない？私がいなくなったら」



Q.資産としてある？

「そうですよね」