金の価格高騰 ｢20年前に値上がりを予測してほしかった…｣ 持っていた金が4倍の価格になった人も… 街の人は貴金属の変動どう思う?
ことしに入って、大きく相場が動いている貴金属。街のみなさんは、どう感じているのでしょうか。
Q. 金などの価格が大きく変動しているのは知っている？
（60代）
「ええ。ニュースでよく見る」
（70代）
「知っている。持ってないもん」
「買っておけばよかった」
「20年前に（値上がりすると）予測してほしかった…タイムマシーンがほしい」
多くの人が金の急激な値上がりや値下がりについては、知っているようですが…
「僕にはあまり手が届かないから関係ないかな。これだってホワイトゴールド。でもこんなに小さなものだとね」
（60代）
「金のアクササリーなどは持ってはいるが、すぐに売ってお金に換えようとは思っていない。金は手を出すと危ないイメージというか…」
持っていた金が4倍の価格に!?
一方、持っている金が約4倍の価格になったという人も！
Q. ここまで上がると予想していた？
（80代）
「しませんしません」
自分が持っているうちは、売るつもりはないということですが…
Q. これから上がるか期待する？
「子どもたちはあるみたい。だから自由にすればいいんじゃない？私がいなくなったら」
Q.資産としてある？
「そうですよね」