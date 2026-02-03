「I’m into it」の意味は？イッキに会話が楽しくなる便利フレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「それにハマっている／夢中だ」でした！

日常会話のなかでよく登場する便利なフレーズです。

物やことだけではなく、人に対しても、万能に使うことができます。

ただ、長い期間ハマっているというよりも「一時的にハマっている」というニュアンスが強い言い方ですよ。

「I’m really into rock music these days.」

（最近、ロックミュージックにめちゃくちゃハマっているんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。