「I’m into it」の意味は？イッキに会話が楽しくなる便利フレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I’m into it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それにハマっている／夢中だ」でした！
日常会話のなかでよく登場する便利なフレーズです。
物やことだけではなく、人に対しても、万能に使うことができます。
ただ、長い期間ハマっているというよりも「一時的にハマっている」というニュアンスが強い言い方ですよ。
「I’m really into rock music these days.」
（最近、ロックミュージックにめちゃくちゃハマっているんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
