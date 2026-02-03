タレントの小島瑠璃子さんが東京・赤坂にオープンした期間限定の「お茶専門店」が全日程を終えて終了したことを、自身のインスタグラムで報告しました。

【写真を見る】【 小島瑠璃子 】期間限定のお茶専門店 260名を迎え全日程を終え終了「私のほうが癒され力をいただいた2週間」





小島さんは「御礼」と題して「お茶を主役にした赤坂のお店は全日程を終え終了いたしました」と報告しました。そして「お越しいただいた260名の皆様、本当にありがとうございました」「席がいっぱいで予約いただけなかった方、興味を持って貰いありがとうございました」と、来店した方々・来店できなかった方々の双方に感謝を伝えました。









小島さんは「心に余裕がないとき、疲れ果てたとき、お茶を飲みホッとする時間に救われました」という自身の経験から「誰かのそんな瞬間をお茶でご提案できたら」と開店の動機を綴りましたが「私のほうが癒され力をいただいた2週間でした」と、営業の日々を振り返っています。

小島さんは「これからについてご質問をいただくことも多かったのですが」「またお知らせできるよう準備を進めて参ります！！」と、再開を目指すと明かしています。そして「今は少し休んで息子といーっぱい遊びます」「ありがとうございました」と感謝を重ねています。









小島さんは先月下旬、TBSテレビの取材に対し、子育て・お茶の事業・芸能活動について「三刀流だと思ってまして、子育てと事業と芸能、もうこの3つを取り組んでいかなければいけないんですけれども、毎日悩んでますね。バランスというものが非常に難しいですね」と答えていました。

【担当：芸能情報ステーション】