きょう（2月3日）は節分です。全国各地で豆まきや鬼退治行われました。

千葉県の成田山新勝寺では、毎年恒例の「節分会」が開かれ、五穀豊穣などを願い、豆まきが行われました。

今年は、俳優の仲野太賀さんや白石聖さんのほか、大相撲の横綱・豊昇龍、大の里らが参加。

「福は内」

成田山新勝寺の豆まきは、「本尊の不動明王の前では鬼も改心してしまう」という言い伝えから「福は内」だけを繰り返すのが習わしです。

「あたみー」

声援とともに迎えられたのは、熱海富士。地元、静岡県熱海市の神社に登場しました。豪快に箱ごと豆をまく姿も。ファン達は地元の英雄の凱旋に興奮冷めやらぬ様子。

熱海富士ファン

「優勝を本場所（初場所）は逃したので、来場所はぜひ優勝してほしいです」

突然現れた鬼に必死に逃げ回る園児たち。北海道登別市の幼稚園では鬼退治が行われました。

各地で「鬼は外」の声が響く中、神奈川、箱根神社の節分祭では、鬼は…湖の上？地上を追われた鬼が向かったのは芦ノ湖。舞台を湖の上に移して繰り広げられるのが「湖上鬼追い」です。

「鬼は外」

「鬼は外。やばい、ミスった」

投げても投げてもあたらない豆でしたが、無事、鬼退治成功。

“水上スキー鬼”

「豆、痛くて怖かったです」

「（水上スキーは）鬼ヶ島で練習してきました」

鬼が去って、福とともにやってくるのが『春』の便りです。

観光客

「日ものびて、だいぶ明るくなってきたので、過ごしやすいです」

あすは「立春」、暦の上ではもう春です。あすは暖かくなる予報で、季節は一歩、前へと進みそうです。