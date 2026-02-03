1枚の写真から、AIによってたったの4時間で映画のような動画を作ることができます。我々はどんなことに気を付けて、どんな対策をしていけばいいのでしょうか。

【写真を見る】写真1枚、約4時間で作ったAI動画の一部分

「誰でも作れてしまう」AIフェイク動画 2025年から増加

SNSに投稿された動画。実は、完全な「フェイク動画」です。よく見ると、野田代表の頭が動いているのに、後ろの影が動いていません。

さらに、斉藤代表の頭がテロップに重なっているなど、不自然な点がいくつも。

日本ファクトチェックセンターの古田大輔編集長によると、2025年から特に生成AIを活用した画像・動画の改変やねつ造が増えているといいます。

「生成AI動画」はどのようにつくられているのか?

世界平和を歌うのはアメリカのトランプ大統領。その次には、ロシアのプーチン大統領が命の大切さを熱唱。この動画も生成AIで作られたものです。

作成したのは、AI動画クリエイターの青山大翔さん。人気のある政治家などをテーマに生成AIで動画を作成し、YouTubeで配信しています。

AI動画クリエイター 青山大翔さん

「今はちょっと勉強すれば、誰でもフェイク画像も作れてしまうのが現実」

配信を始めたのは、2025年7月。参議院選挙のネットでの盛り上がりを機に、政治家の動画に着目したといいます。

AI動画クリエイター 青山大翔さん

「政治家って、ある程度パブリシティ権がある。貶めるようなことはよくないと思っているんですけど、意思とか意見とか逆にわかりやすく解説してみたり、そういった活用であればいいんじゃないかなと」

生成AIフェイク動画 写真1枚、たった4時間で

作成方法はネットで調べて独学したという青山さん。どのように作っているのでしょうか。

撮影したのは、取材した室谷陽太記者の写真。この写真が1枚あれば、動画が作れてしまうといいます。

動画クリエイター 青山大翔さん

「『侍っぽい映画で活躍していて、まるで戦国で戦をしているかのような写真を作ってください』と、プロンプトという指示文を打ってあげる」

こうしてできた「侍」をイメージした4枚の画像に、先ほどの記者の写真を読み込ませると、30秒ほどで新しい画像が完成。

イメージ通りの画像ができるまで繰り返し、次は、その画像をもとに1カットずつ動画にするよう指示していきます。

こうした作業を繰り返し、音楽も全てAIで作成。約4時間かけてできあがりました。

政治家を事前にリサーチした上で、見た人が現実と混同しないよう、明らかなフェイク動画しか作らないという青山さん。AI動画の危険性も感じているといいます。

AI動画クリエイター 青山大翔さん

「倫理観を持っていない人が少し勉強して、嘘のフェイクニュースをどんどん流そうという目的を持てば、いくらでも流していけるので、本当に視聴者は気をつけないといけない」

AIでAIを見抜く！最新の判別技術

AIによるフェイク動画をどう見抜けばよいのでしょうか。

2つ並んだ映像。一方が実際の映像で、もう一方が生成AIで作成したフェイク動画です。一見、見分けがつきませんが…

国立情報学研究所 越前功 教授

「生成AI製であれば、赤い枠がつくようになっています。自動的に『これはリアルな顔ですよ』『これはフェイクの生成AI製の顔ですよ』と識別してくれる」

一体、どうやって判別しているのか。

実は、AIに「リアルな画像」と「生成AIで作った画像」を大量に学習させることで、AIが「リアルな画像」か「生成AIが作った画像」かを判別しているのです。

AIがフェイク動画を作り、AIがそれを見破る、そんな時代。

一方で、越前教授は「最終的には人間の判断が大切だ」と話します。

国立情報学研究所 越前功 教授

「ソーシャルメディア以外のきちんと新聞やテレビとか、ファクトチェック団体のファクトチェックの結果を見ながら、真偽をユーザー自身が検証していくというのが極めて大事」