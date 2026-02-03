今年選ばれた「恵方巻き」は?「西洋ロール」に「餃子節分ロール」など“異色系”がトレンドに

節分の3日、子供たちは恐怖で泣き叫びながらも、豆をまいて鬼を退治しました。

その節分に運を呼び込む縁起物として食べる「恵方巻き」。

東京・池袋の西武百貨店は、恵方巻きを買い求める人々で朝からにぎわっていました。

2026年はどのような恵方巻きが選ばれていたのでしょうか。

2026年は、さまざまなジャンルのバラエティー豊かな“異色系”がトレンドとなっていました。

銀座で長年愛されたホテルの味を受け継ぐ西洋銀座の恵方巻き、その名も『西洋ロール』です。

deli shop西洋銀座・島村禎孝店長：

のりではなくて、そば粉のガレットで巻いています。サラダ感覚で召し上がれるので、これを食べて福を呼んでいただきたい。

そして、異色系恵方巻きの中でも特に異彩を放っていたのが『餃子節分ロール』です。

好餃子・藤原宏隆さん：

好餃子の具を中華まんの生地で巻いた。その上にのりで巻いて風味も豊かにした。本日限りの販売となりますので、ぜひよろしくお願いします。

実に大胆な“ギョーザの恵方巻き”に、購入客は興味津々です。

西武百貨店によりますと、恵方巻きは幅広い世代が選びやすいよう年々、多様化が進んでいるということです。