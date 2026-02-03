宮城県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「気仙沼市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
その中から、宮城県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
(文:坂上 恵)
2位：気仙沼市／42票宮城県の北東端に位置し、リアス式海岸の美しい景観が広がる気仙沼市は、世界有数の漁場である三陸沖に面した港町です。カツオやサンマ、マグロなど多様な魚介類が水揚げされ、特にフカヒレの生産量は日本一として知られています。新鮮な海の幸を活かした海鮮料理が堪能でき、港の活気と相まってグルメな魅力にあふれています。
回答者からは「フカヒレの産地として知られ、フカヒレスープや姿煮、ラーメンなど様々なフカヒレ料理が味わえる市だと思います」（30代女性／愛知県）、「海の幸のイメージがあるので」（30代男性／北海道）、「気仙沼産の牡蠣が美味しい」（50代男性／京都府）といった声が集まりました。
1位：仙台市／192票宮城県の県庁所在地である仙台市は、東北地方最大の都市で、政治、経済、文化の中心地です。豊かな自然に囲まれながらも都市機能が集積しており、「杜の都」として知られています。グルメでは、牛タン焼きが特に有名で、専門店が多数。また、笹かまぼこやずんだ餅など、仙台ならではの食文化も魅力です。
回答者からは「『牛たん焼き』の発祥地で、他にも笹かまぼこ、ずんだ餅など食の宝庫」（30代男性／栃木県 ）、「仙台といえば牛タンで、牛タンのお店が沢山あるイメージだから」（女性／滋賀県）、「地元の新鮮な海産物や牛たんなど、グルメの種類が豊富で楽しめるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)