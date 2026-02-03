高知県らしさを感じる「高知県のお土産」ランキング！ 2位「ミレービスケット」を抑えた1位は？【2026年調査】
その土地の魅力を知る一番の近道は、その土地ならではの「味」に出会うことかもしれません。今回は数ある名産品の中から、地域の情景や個性が感じられるような、逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、高知県らしさを感じる「高知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：ミレービスケット（野村煎豆加工店）／54票2位は高知県民に長く愛される「ミレービスケット」です。豆を揚げた油をブレンドしたビスケットで、香ばしさと絶妙な塩気が引き立つ味わいに。素朴ながら一度食べると止まらないおいしさが、世代を超えて支持されています。
回答者からは「高知県の友人たちからよく貰っていて、印象が強いから」（30代女性／三重県）、「昔から親しまれていて、素朴な味が高知で定番のお菓子だから」（30代女性／石川県）、「素朴で親しみやすい味が土佐の気質を表しているから」（30代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：土佐の赤かつお（上町池澤本店）／66票1位に輝いたのは、「土佐の赤かつお」でした。高知特産のかつおを甘辛く煮込み、秘伝のオイルと合わせたご飯のおともにぴったりの傑作です。かつおのうまみが凝縮された濃厚な味わいは、高知の豊かな食文化を象徴するお土産として高く評価されました。
