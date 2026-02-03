グラビアアイドルの白濱美兎さんが、「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃ vol.03』（徳間書店）特別版の表紙を飾りました。



今回、披露したのは「街の中華屋でアルバイトをしているあの子は、実はバレリーナを目指す学生さん」という日常ファンタジーグラビアです。中華屋のエプロン姿も、レッスン場でのバレエ衣装も必見です。



通常版の表紙・巻頭を飾るのは、「令和に官能小説作ってます」で地上波連続ドラマ初主演を務める桃月なしこさんです。その他にも同号には、豊田ルナさん、冴木柚葉さん、渚のんさん、あまつまりなさんが登場。



桃月さんの通常版、白濱さんの特別版ともにセブンネット限定特典付き版、楽天ブックス限定特典付き版も販売されます。セブンネットでは、通常版には桃月さんのポストカードが、特別版には白濱さんのポストカードがそれぞれ1枚ついてきます。楽天ブックスでは、通常版には裏表紙を飾る豊田さんのポストカードが、特別版には裏表紙を飾る柊木さんのポストカードがそれぞれ1枚ついてきます。



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）