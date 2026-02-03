2025年12月に発表されたミスFLASH2026グランプリ。受賞を記念したソログラビア第2弾として、美波那緒さんがFLASHに登場しました。



【写真】ミスFLASH2026の3人が美の大渋滞！

「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」の愛称で、デビュー1年足らずでDVDを3作リリースするなど絶好調の美波さん。宮古島の青空の下、健康的なGカップボディを大胆に解放しています。最新作の3rdDVD「やわらかに抱きしめて」はゆるふわ癒しボディは程良いえっちさがちょうどいいグラビアファン必見の一枚です。



FLASHのインタビューでは、動物好きが高じて「8時間検索に没頭した」というオタクな素顔や、将来は「田中義剛さんのように生きたい」という意外な野望も告白しています。



【美波那緒さんプロフィール】

みなみなお 25歳 2000年10月26日生まれ 東京都出身 T158・B93(G)W60H90 2025年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片えくぼの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。2026年1月に3rdDVD「やわらかに抱きしめて」をリリース。最新情報は、公式X(@_nao_minami)、公式Instagram(@_nao_minami)