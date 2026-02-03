「高校生役ゲットだぜっ！」香取慎吾、制服ショットに「同じクラスにいたらやばい」「めっちゃ似合う」反響
俳優の香取慎吾さんは2月3日、自身のInstagramを更新。ドラマで高校生役を演じることを報告しました。
【写真】香取慎吾の“高校生”姿
ポスターでは母親役の仲里依紗さんも含め、家族全員が高校生の制服を着ています。青春コメディーとなる同作での香取さんの活躍が楽しみですね。
ファンからは、「49歳まだまだいけるね」「制服姿がまた新鮮でわくわく楽しみ」「慎吾ちゃんカッコイイ！楽しみ〜」「高校生役ゲット！ おめでとう」「めっちゃ似合う制服 今からワクワクしてまーす」「楽しみ過ぎるぜーーー」「可愛くてイケメンで同じクラスにいたらやばい」「公開が待ちきれないよー」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「楽しみ過ぎるぜーーー」香取さんは「高校生役ゲットだぜっ！」とつづり、漫画『高校生家族』の実写映画のポスター画像を1枚載せています。同作の主演を務める香取さん。齋藤潤さん演じる長男・家谷光太郎の同級生として高校に通うことになった元会社員の父・一郎役です。
「お誕生日ありがとう」自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している香取さん。1月31日の投稿では「お誕生日ありがとう」とファンへ感謝していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
