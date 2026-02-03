9年ぶり大刷新の新型「“ちいさな”SUV」に反響殺到！ 1.2リッター「ターボ」搭載×全長4.5m級ボディに「めちゃ好み」「早く導入して」の声も！ 2026年日本導入予定のジープ「コンパス」が話題に
電動化で生まれ変わった“都会派ジープ”
世界的なSUVブームの中、タフなオフロード性能と都会的な利便性を両立してきたジープ「コンパス」。
2006年の初代登場以来、ジープの中でも“都市型SUV”として独自のポジションを築いてきました。
そして2025年5月6日、イタリアにて待望の第3世代モデルが世界初公開され、大きな注目を集めています。
新型コンパス最大のトピックは、ステランティスグループの最新電動化プラットフォーム「STLA Medium（ステラ・ミディアム）」の採用です。
ジープとして初となるこのプラットフォームにより、ガソリン、マイルドハイブリッド、PHEV、BEV（電気自動車）までをカバーする“マルチパスウェイ”戦略が可能となりました。
エクステリアは、伝統と革新を融合させたモダンなデザインへと進化。象徴的な「7スロットグリル」や台形ホイールアーチといったジープらしさを残しつつ、全体はよりボクシーでシャープな印象に仕上げられています。
空力性能の向上にも注力され、アクティブグリルシャッターやフラットなアンダーボディ構造により、空気抵抗係数Cd値は0.29を達成。燃費性能と静粛性の向上にも貢献しています。
ボディサイズは全長4552mm×全幅1819mm×全高1641mm、ホイールベースは2795mm。先代よりも拡大されたことで後席の足元空間は約22mm広くなり、ラゲッジ容量も最大550リットルを確保しました。
インテリアはフルデジタル化され、10インチクラスのデジタルメーターと16インチの大型センターディスプレイを採用。水平基調のデザインと最新インフォテインメントにより、先進的な空間へと進化しています。
パワートレインは電動化を前提に複数展開。欧州仕様では、1.2リッター直列3気筒ガソリンターボに48Vマイルドハイブリッドを組み合わせ、システム最高出力145馬力を発揮します。
トランスミッションにはモーター内蔵の6速デュアルクラッチ「e-DCT」を採用。発進時の電動アシストによりスムーズな加速を実現しています。
さらにBEVモデルでは、標準レンジで航続500km、ロングレンジでは最大650km（WLTP）を実現。4WD仕様の「コンパス4xe」では、後輪モーターが約180馬力を発揮するとされています。
先進運転支援機能も大幅に強化され、自動運転レベル2相当の機能を標準装備。FWDモデルでも「Selec-Terrain」機能を備え、ジープらしい悪路対応力も健在です。
日本市場には、2026年後半にマイルドハイブリッドモデルが導入される予定とされています。
※ ※ ※
新型コンパスに対して、SNSでは多くの反響が寄せられています。
とくに目立つのが「カッコいい」「人気出そう」「めちゃ好み」といったデザインへの評価です。また、「早く日本に導入してほしい」「右ハンドルは出るの？」といった導入時期や仕様を気にする声も多く見られました。
都市派SUVとしての使いやすさと、ジープらしいタフさを両立させた新型コンパス。9年ぶりのフルモデルチェンジは、多くのユーザーの期待を集めているようです。