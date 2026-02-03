大江戸温泉物語「推しホテル・宿」ランキング発表！ 景観部門1位は夜景が人気の長崎の施設
大江戸温泉物語グループは、自社を知りつくしたスタッフが選ぶ、ゲストに心からおすすめしたい「推しホテル・宿」をランキング形式で発表した。
【写真】「温泉（景色）部門」の1位は？ ランキング結果一覧
■宿探しの参考になるランキング
今回発表されたのは、2025年12月29日（月）〜1月9日（金）の期間、大江戸温泉物語グループで働くスタッフ193人を対象に「推しホテル・宿」に関するアンケート調査を実施し、「温泉（泉質）」、「温泉（景色）」、「景観」、「料理」の4つの部門でランキング化したもの。
「温泉（泉質）部門」は、1位に“TAOYA木曽路（長野）”、2位に“Premium 下呂本館（岐阜）”、3位に“嬉野館（佐賀）”が選ばれ、ベテランスタッフも太鼓判の施設が並ぶ。
また、「景観部門」では、夜景の良さで支持を得た1位の“長崎ホテル清風（長崎）”に加え、2位の“TAOYA志摩（三重）”や、3位の“ホテル蘭風（長崎）”が選出された。
そして「料理部門」は、同率1位で“TAOYA秋保（宮城）”、“TAOYA日光霧降（栃木）”、“Premium 白浜彩朝楽（和歌山）”、“ホテル蘭風（長崎）”の4施設がランクインする結果となった。
