¡ÖÂç¿Í¤Î¿§¹á¡×Éº¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µHKT48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÊÝ¤Þ¤É¤«(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤¬¡¢µæ¶Ë¤Î¤¯¤Ó¤ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Ï¤á¤Ã¤¤ê¥¤¥ó¥É¥¢¤Ê¤Î¤Ç½ñ¤¯¡¢ÆÉ¤à¡¢´Ñ¤ë¡¢¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅ»¤¤¡¢Èþ¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤òÂçÃÀ¤ËÈäÏª¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¿§¹á¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤Ø¤½½Ð¤·¤Æ¤¿¤éÉ÷¼Ù°ú¤¯¤Ç¡×¡Ö¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ø¤½½Ð¤·´¨¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÇöÃå¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£