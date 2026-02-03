「クラブの格が一段下がってしまったような感覚」混迷するマドリーにレジェンドが私見。ブーイングへの指揮官への発言には警鐘「分断を煽るような態度は取らないように…」【現地発コラム】
フットボールが一種の儀式であるならば、スタジアムを包む熱狂は、人々を引きつけ、離さない集団的な電気のようなものだ。高揚感と愛国心、そして「私もその一員である」と感じさせてくれる一体感。私たちはその心地よい渦の中に好んで身を投じる。どこかのクラブを支持することは、どこかに帰属することと同義であり、分断が進む現代社会において、フットボールが持つコミュニティを形成する力に、我々は感謝すべきだろう。
もしスタジアムが言葉を発するなら、こう言うに違いない。「中途半端な者は去れ」と。スタジアムには、人間の最も良い面と悪い面の両方が持ち込まれる。幼少期から育まれたチームへの純粋な愛情もあれば、感情が理性を支配する狂信的な一面もある。どちらの極端な状態にあっても、人は容易に正気を失ってしまうものだ。
晩年のアルフレッド・ディ・ステファノと共にサンティアゴ・ベルナベウで試合を観ていた際、何かの議論になったことがある。私が理詰めで話をしようとすると、彼は私を制し、杖で観客席を指してこう言った。「この中のたった一人にでも、『考えてくれ』と頼んでみろ」と。その通りだ。スタジアムとは、思考する場所ではなく、感じる場所なのだ。
人は孤独である時よりも、群衆の中にいる時の方が従順になり、自分で考えるよりも誰かの後ろに付いていく方が楽だと感じる。しかし、ファンという存在は、社会の変化と共に形を変える生き物でもある。ベルナベウの観客層も、かつてのようにスタジアムの大部分が立見席だった頃や、「ウルトラス・スール」が暴力的な権力を振るっていた時代、あるいは観光客が「体験」を求めてやってくる前の時代とは、その性質を変えている。
この１か月間にクラブが経験した出来事を踏まえれば、ソシオたちが自宅でじっくりと考え抜いた末の反応を示すことは予想されていた。親愛なるアルフレッド、今のファンは家で頭で考えをまとめてから、スタジアムに駆け付けるのだ。
監督の解任と、２つのタイトル（スーペルコパ・デ・エスパーニャとコパ・デル・レイ）を立て続けに逃したことが重なるなど、そう頻繁に起きることではない。バルセロナ戦の敗戦（２−３）も痛かったが、２部アルバセーテ戦での失態（２―３）はそれ以上に堪えた。クラブの格が一段下がってしまったような感覚と、それに伴う全方位への憤り。毎年繰り返される「世界の終わり」のような光景だ。
レバンテ戦で、ファンは予想以上の表現力で声を上げた。しかも、その批判の矛先は明確に区別されていた。あっちには（ヴィニシウス）厳しく、こっちには（ベリンガム）それなりに、そして今度はこいつ（フロレンティーノ・ペレス会長）の番といった具合に。それは単なる騒音ではなく、意図を含んだメッセージだった。
試合後、アルバロアは会長を擁護するあまり、観客の反応について「どこから来ているものか分かっている」と述べた。あたかもファンが、クラブを不安定にさせようとする陰謀家や組織的な細胞に操られているかのような言い分だった。
もしそれが真実なら、アルバロアは私よりも遥かに多くのことを知っていることになる。会長に対して、不適切な横断幕が掲げられたり、法に触れるような挑発行為が投げかけられている事実は、私の目にも入っている。しかし、あの日見えたものは別物だった。自分たちこそがクラブの主であると自負する人々が、その不満を表明しようとする、広範にわたる「怒り」だった。
どれほど多くのことを知っていようとも、アルバロアには「分断」を煽るような態度は取らないよう勧めたい。私は「アイデンティティの監視役」のような存在が恐ろしい。誰が忠実で、誰が裏切り者か、誰を支持し、誰を拒絶すべきかを勝手に決める人々だ。物事はもっと単純である。これほど多くの人々の生活に深く根ざしたクラブにおいて、情熱を示す形は一つではない。数百万通りの愛し方があり、そのすべてが正しいのだ。
