熱気を帯びる衆院選。一方で有権者の反応はどうでしょうか。

【写真を見る】沼津市の投票所で希望者に配布している「ラブライブ！サンシャイン!!」の投票証明書

2月1日時点の期日前投票の投票率は4.56％。超短期決戦の影響もあるかもしれませんが、前回の衆院選を0.43ポイント下回っています。

民主主義の根幹である選挙権。一票を大切にしてほしいと、各地で投票率アップの取り組みが始まっています。

水族館 写真定時で大人の入場料 『2500円から1500円』に

動物との距離の近さが人気の下田海中水族館です。一見、選挙と関わりがなさそうですが、衆院選に合わせて打ち出したのが「センキョ割」です。

＜下田海中水族館 安田健太さん＞

「若年層の投票率が4割ぐらいというところがあるので、若い方を中心に投票に行っていただいて、それを機に水族館もお得に利用できるというところをたくさんの方に知ってもらいたいという思いがあります」

前回の衆院選の投票率は53.85％。特に10代と20代の投票率は30％台と低いのが現状です。

親子連れやデートなどでの利用も多い水族館だからこそできることがあるー。下田海中水族館では投票後にもらえる証明書か、投票所の看板と自身が一緒に写っている写真を提示すると、大人の入場料が2500円から1500円になります。

また、子どもの入場料も投票した有権者が同伴していれば4割引きになります。

＜来場者＞

「全然私とか、選挙に興味がないというか、誰に入れたらいいだろうとか全然分からないし、そういう割引とかもしあれば、じゃあ投票しようかなって思います」

沼津市は「ラブライブ！サンシャイン!!」とコラボ 4人に1人が希望する人気

＜竹川知佳記者＞

「静岡県沼津市の期日前投票所です。投票をした人にはこちらの、『ラブライブ！サンシャイン!!』とコラボした投票証明書を配布しています」

沼津市の投票所で希望者に配布しているのは、地元を舞台としたアニメがデザインされた投票証明書です。

配布は、2025年の参議院選挙に引き続き2回目で、前回は計約4人に1人にあたる2万人あまりが配布を希望しました。

＜投票に来た人＞

「たまたまニュースで見て、じゃあ来てみようって。デザイン良いですよね」

＜投票に来た人＞

Q. 『ラブライブ！』はお好きなんですか？

「そうですね、この子も好きで」

＜娘＞

「この中でルビーちゃんが好き」

投票所での予定枚数が終了してしまった場合でも、希望者は後日、アニメデザインのものに交換できます。

＜沼津市選挙管理委員会 室伏快星主事＞

「選挙というのは身近にあるということを皆さんに知っていただいた上で、この投票証明書をきっかけに投票に足を運んでもらえたら」