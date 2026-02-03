受験シーズン真っ只中の今、インフルエンザが再び猛威を振るっています。県内は定点あたりの報告数が全国で最も多くなっています。再流行する理由は、そして受験生への影響は…



3日――。鹿児島市の小児科クリニックを訪ねると。



「じゃあ検査しときましょうかね」



発熱の症状で受診した患者がインフルエンザの検査を受けていました。その結果は。



「インフルエンザでした」

「え～！」

「今週土曜日まで自宅待機ですので、インフルエンザのお薬出しときましょう」





県内では、年末をピークに一旦落ち着いたかに見えた感染者数が先月下旬に再び増加。定点あたり35.19人と全国で最も多くなっています。こちらでは1日に2,30人がインフルエンザの検査を受け半数以上が陽性だと言います。「お兄ちゃん出てますね、インフルエンザ。（妹も）恐らく同じだと思うのでお薬出しときますので…」再び流行が始まった、そのワケは。（かわかみこどもクリニック・川上清院長）「今回、増えているのはインフルエンザのB。それまではAが大半だったけど。Bが1月中旬ぐらいから出てきて今は8割9割がB」去年12月にインフルエンザA型と診断された患者が先月再び発熱で受診しB型にかかっていたケースもあると言います。（かわかみこどもクリニック・川上清院長）「一度インフルにかかったからもう大丈夫ということではなく、またかかってしまうかもしれないということを念頭に置いて熱が出たら病院を受診することも大事」受験シーズン真っ只中のインフルエンザの流行。受験生にも影響が…（かわかみこどもクリニック・川上清院長）「2,3日後に（私立高校を）受験するという方が来て調べたらインフルエンザBで5日間隔離期間ですので自宅療養しなきゃいけないということでショックを受けて帰った」先週、入学試験が行われた県内のある私立高校では、主に体調不良で受験できなかった受験生が受ける追試の希望者が去年の1.5倍に。また別の高校でも試験当日の欠席者が去年より多く「インフルエンザで欠席が多い」と言伝する中学校の引率の先生もいたといいます。クリニックによると、受験直前に家族がかかった場合は自費診療で薬を予防投与するという選択肢もあると言います。手洗いうがいなど基本的な感染対策も続ける必要があります。