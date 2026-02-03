各地で多額の現金が連続して狙われた事件。羽田空港から逃走した車は埼玉県内の駐車場で盗まれたもので、偽造したナンバープレートがつけられていました。徐々にみえてきた、入念な犯行準備とは…。

■車に消火剤まで…一貫した用意周到さ

両替商を狙った巨額強盗事件に使われた車が見つかったのは、神奈川・厚木市の河川敷でした。

一連の強盗事件では、先月29日に東京・上野で現金およそ4億2000万円が奪われ、2時間半後、羽田空港でおよそ1億9000万円の現金が奪われそうになり、香港でも現金およそ5100万円が奪われました。

2つ目に起きた羽田空港の事件で、逃走している車の足取りがわかってきました。

東京・羽田空港の駐車場で両替商の社長らを襲い、カネを奪おうとして逃走している4人組を乗せた車は、神奈川・横浜方面へ逃げ厚木市の河川敷で見つかっています。

そしてこの車について、新たな情報が明らかになりました。

捜査関係者によりますと、車は盗難車で、事件の数日前に埼玉・春日部市の月決め駐車場から盗まれたものであることがわかりました。

羽田空港での事件当時、車には偽造ナンバープレートがつけられていましたが、厚木で見つかったときには外されていたということです。

さらに、車は全体に消火剤がまかれた状態だったといいます。警視庁は消火剤で、車についた指紋などの証拠の隠滅をはかったとみています。車を盗み、偽造ナンバープレートをつけ、証拠隠滅するなど、一貫して用意周到さがうかがえます。

その後、男らは別の車に乗り換えたとみられ、現在も逃走中だということです。

■白い車に乗り換え…暴力団関係者名義か 上野強盗

また、最初に発生した東京・上野の強盗事件でも、4億円を奪った男ら3人が逃走を続けています。

現場付近の防犯カメラの映像には、強盗グループが乗っていたとみられる車が一瞬だけ映っていました。車は、強盗現場からおよそ500メートルの路上で見つかりました。

さらにその後、強盗グループは車を乗り換え、事件後は白い車に乗り、千葉や茨城を経由し栃木に逃走したとみられています。この車の名義は、暴力団関係者のものだということです。

警視庁はいずれの事件も、暴力団が関与するグループによる犯行の可能性があるとみて、捜査を進めるとともに強盗の実行役の行方を追っています。