¸õÊä¼ÔÃæ½ý¤Îµ¶²èÁüÅê¹Æ¤«¡¡µÜ¾ë2¶è¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¸¡Æ¤
¡¡½°±¡Áª¤ÇµÜ¾ë2¶è¤ËÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë³ùÅÄ¤µ¤æ¤ê»á¤Î¿Ø±Ä¤Ï3Æü¡¢Æ±»á¤òÃæ½ý¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿µ¶²èÁü¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¿Ø±Ä¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ùÅÄ»á¤¬¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë²èÁü¡£¿Ø±Ä¤Ï1Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë²Ã¹©Á°¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÀ¸À®¤À¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Ç¥Þ²èÁü¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µÜ¾ë¸©¤ÎÂ¼°æ²Å¹ÀÃÎ»ö¤Ï3Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¸«¤¿¼Ô¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¸·¤Ë¿µ¤à¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â¼°æ»á¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç°°Õ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤µ¤ì¡¢Ãæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£