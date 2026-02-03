シルクロードＳで８着だったエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は高松宮記念（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）に直行する。

シルクロードＳを勝ったフィオライア、同１２着のビッグシーザーは予定通り、オーシャンＳ（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）へ。

鳴尾記念で４着のグランヴィノスは金鯱賞（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）での復帰を視野。

昨年のエルムＳ１４着以来、休養していたマテンロウスカイはマーチＳ（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）で復帰する。プロキオンＳで２着のサンデーファンデーも同レースへ。

プロキオンＳで９着だったサイモンザナドゥは、引き続き池添謙一騎手＝栗東・フリー＝でフェブラリーＳ（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）に参戦する。

尾頭橋Ｓでオープン入りしたメイショウズイウンは総武Ｓ（３月８日、中山競馬場・ダート１８００メートル）が目標。

門司Ｓで１３着のマリアナトレンチは吾妻小富士Ｓ（４月１１日、福島競馬場・ダート１７００メートル）へ向かう。