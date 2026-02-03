３５歳・ローラ、イメージ激変姿に「親近感」「良き生活」「素敵です」とネット反響　農業挑戦から１年

モデルでタレントのローラ（３５）が、イメージ激変の姿を見せた。

３日までにインスタグラムを更新し、「今日は、お友達のともちゃんと一緒にわたしの家でお着物の着付けの練習をして、明日の節分に向けて恵方巻きを食べて、こたつに入って一緒に今年の畑と田んぼの計画の話し合いをしたよ」と木膳やシックな色合いの器に、和え物などが丁寧に盛り付けられた写真を投稿。

「今年の恵方巻きは、南南東に向かって無言で叶えたい願いを考えながら食べるのがいいと聞いたからやってみたら、ともちゃんが作ったタカキビ入りの恵方巻きがすっごく美味しくて、美味しい〜しか頭にでてこなかった」と記し、シックな着物に身を包み、恵方巻を食べるローラ。日本の伝統を大切にするライフスタイルがうかがえる。

ローラは２０１５年に活動拠点を米・ロサンゼルスへ移した。昨年４月には「私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、雑穀やお米、野菜さん達を畑で耕す事を決めました」と農業挑戦を報告するとともに、本名が「佐藤えり」であると明かした。

茶髪のギャル時代からガラっと変わった大人の美しさにファンは「素敵な和の世界」「厳しくも美しい、荘厳な日本の冬景色 素敵です」「恵方巻きすっごく美味しそうだし頑張って無言？で食べてるローラ可愛いい」「恵方巻きの具がオリジナリティーがあってイイですね」「同じような環境の場所に住んでるので親近感沸きます」「本当に良き生活をしてくださって有難う御座います」「侘び寂びですなぁ」「ローラちゃん、着物似合います」とのコメントが寄せられていた。