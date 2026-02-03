【気象庁発表】日曜日頃 ”強い寒気” 大雪のおそれ

気象庁は３日（火）発表の「週間天気予報解説資料」の中で、

「８日（日）頃は、強い寒気の影響で東日本から西日本にかけての日本海側を中心に大雪となり、寒気の程度によっては大雪となるおそれがある。」と注意を促しました。

８日（日）は、ふだん「雪」が降らない、四国地方の愛媛県や、九州の福岡県・熊本県でも「雪」の予報が発表されているため、今後の情報に注意が必要です。

雪シミュレーション４日（水）～８日（日）８日は東京都心で「雪」予想

寒さが緩むため、４日（水）５日（木）は「大雪」が降った地域では「なだれ」に注意してください。

６日（金）には寒気が強まるため、北日本から「雪」が降り出すでしょう。

７日（土）８日（日）には「雪」は日本海側だけでなく、関東地方南部や九州地方にも予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション４日（水）～８日（日）

上空約５５００ｍで「氷点下４２℃以下」の寒気が北海道・東北地方へ、「氷点下３６℃以下」の寒気が、関東地方に南下してくる見込みです。

全国各都市の週間予報（４日（水）～ １０日（火））

各都道府県の週間予報（１０日（火）まで）を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。７日（土）８日（日）多くの都市で「雪」の予報が発表されています。

