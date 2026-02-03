欧州株 上昇一服、英ＦＴやダウ先物が下げに転じる
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100 10329.73（-11.83 -0.12%）
独ＤＡＸ 24955.94（+158.42 +0.65%）
仏ＣＡＣ40 8185.53（+4.36 +0.05%）
スイスＳＭＩ 13408.96（-0.15 0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:02現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49501.00（-22.00 -0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 7015.50（+13.00 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25977.00（+127.00 +0.49%）
