欧州株　上昇一服、英ＦＴやダウ先物が下げに転じる
東京時間19:02現在
英ＦＴＳＥ100　 10329.73（-11.83　-0.12%）
独ＤＡＸ　　24955.94（+158.42　+0.65%）
仏ＣＡＣ40　 8185.53（+4.36　+0.05%）
スイスＳＭＩ　 13408.96（-0.15　0.00%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:02現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49501.00（-22.00　-0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　7015.50（+13.00　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25977.00（+127.00　+0.49%）