ドルが再び上昇、ドル円一時１５５．８８レベル＝ロンドン為替



ロンドン午前は、ドル買いが優勢になってきている。ドル円は155.88レベルに高値を伸ばし、１月２３日以来の高値水準となった。ユーロドルやポンドドルは反落し、東京市場からのドル安の動きを帳消しにしている。ユーロドルは1.1825レベルを高値に、氏元では1.18台割れへと反落。ポンドドルは1.3706レベルを高値に、1.3670レベルと前日ＮＹ終値水準へと押し戻されている。米１０年債利回りは４．２９％付近へと小幅に上昇している。ドル指数は９７．６０レベルと前日終値水準付近へ戻す動き。



USD/JPY 155.81 EUR/USD 1.1796 GBP/USD 1.3672

