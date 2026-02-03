スタジオには気象予報士の平島さんです。



きょうは久しぶりに晴れてほっとした方も多かったのではないでしょうか。



富山市の富岩運河環水公園では青空が広がり、立山連峰が雄大な姿を見せていました。



あすは立春です。富山市の予想最高気温は10度と、3月上旬並みとなる見込みで、春の暖かさとなりそうです。



さらに、あさっては12度まで上がる見込みで、3月中旬並みの予想です。



気温が上がると雪どけが進むため、なだれや除雪作業には十分注意してください。





きょうは、KNB投稿ボックスに届いた視聴者からの映像についてお伝えします。雪を舞い上げながら、白い煙のように左から右へと移動していますね。先月30日、午後4時前、入善町東狐で撮影された映像です。「竜巻かと思って撮影しました」と連絡がありました。富山地方気象台にも連絡を取りながら検証しました。気象レーダーで確認するとこの時間は大気の状態が不安定だったことから竜巻が発生した可能性がありますが、上空には積乱雲がないように見えます。このため、一時的な風の乱れによる「つむじ風」の可能性が高いと考えます。つむじ風は、地形や建物などに風が当たった影響で地表付近に発生する渦巻きです。寿命は短く被害が生じることはまれです。今回は5分ほどの出来事だったということです。一方、竜巻は積乱雲に伴う強い上昇気流によって発生する激しい渦巻きです。短時間で帯状の範囲に甚大な被害をもたらすため、とても危険です。日本海側では、秋の終わりから冬にかけて多く見られ県内でも被害が出ています。竜巻を目撃した場合は、速やかに頑丈な建物など安全な場所に避難してください。映像を送っていただき、ありがとうございました。今後も気象に関する映像や写真、疑問や質問もお待ちしています。