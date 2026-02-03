2月8日に投開票が行われる今回の衆議院選挙。16日間という超短期決戦の中で、どこまで各政党は政策を市民に届け、支持を得られるのか。『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。今回は、社民党副党首のラサール石井参院議員に話を聞いた。

■社民党に聞く“10の質問”

まずは、各党共通の10個の質問を聞いた。

Q1.自分たちの党を一言で言うと？

老舗の旅館。料理がうまく、頑固に経営しているが、年を取った番頭が多く、近くの新興ホテルにちょっとやられている。

Q2.自分の党の良いところ＆ダメなところは？

かたくなにブレずに“護憲”と“平和”をずっと言い続けている。悪いところは、そのせいで「新しくない」とか「もう聞き飽きた」とか言われている。

Q3.いきなり選挙になって、一番困った事は？

家に帰れない。

Q4.今回の選挙で、一番の推し政策は何？

税制改革、富の再分配。

Q5.食料品の消費税が0になって買いたいものは？

ゴジラのフィギュア……そうか、食料品か。食料品だったら肉。

Q6.生き辛いとされる現代…なぜそうなった？？

長い自民党政権がそう仕向け、生活にあっぷあっぷで、他のことを考えられないようにさせられている。

Q7.トランプ大統領にひと言言うなら…

子どもの頃に憧れた、あのアメリカを返してくれ。

Q8.フェイク溢れるSNSやAI、どんな事に騙された？

赤ちゃんが猫を叱り、猫が返事するやつはすごいなと思った。

Q9.現時点の情勢調査…受け止めは？

うそだと思う。あんなに盛られても。これでは選挙に行く気がなくなってしまうのではないか。完全な政権への擁護だ。

Q10.投票に行く気がない有権者を動かす言葉は…

もし投票率80％などということになれば、必ず教科書に載る。歴史に残る。あなたの1票が歴史を作る。だからぜひ投票してほしい。

■社民党とは

前身となる「日本社会党」結党から80年以上の歴史を持つ社民党だが、現在の国会議員は参議院の福島みずほ党首と、ラサール石井副党首の2人だ。これまでの戦況を、どう受け止めているのか。「参政党などの他党とは違い、ぶわーっと人が集まったりはしない。地道にやって、大阪などで日に日に集まる人が多くなっている。今回は『戦争できる準備や核を持つ人たち』と『そうではない人たち』の2択だ」。

その上で、党の立ち位置として、「中道改革連合ができたが、立憲は以前は“原発ゼロ”や“辺野古基地反対”と言っていたが、あいまいになり、『原発は将来的な廃止を前提に、安全性が確認されれば再稼働容認』と、頭とお尻で違うことを言っている。コントで『すんのかい、せんのかい』と言っているようで、今まで立憲を『リベラルで原発ゼロ』と思っていた内部や支持者が戸惑っている。我々社民党は、そういう人たちの受け皿になろうと思って活動している」と説明した。

“リベラルの結集”を目指す考えもあるという。「僕が入ってすぐ、共産党やれいわ新選組などと話して、『対高市政権・対ファシズムのアベンジャーズを作りたい』と言ったが、皆アベンジャーズを知らないため、そこから説明しなければいけなかった」。

いざ塊を目指すとなれば、どの党が中心になるのかと問われると、「リードして『俺だ俺だ』や、前の選挙でひどい目に合ったなど、いろいろな確執があり、なかなか一緒にはなりにくい。国会議員になって半年でわかったのは、左翼ほど仲間割れする」と答えた。

その解決策として「風通しを良くすることだ。“社民党Reboot”として、8つの提案を作った。例えば、目安箱みたいなものを作り、若い党員が直接こちらに来る。（直前のコーナーで各政党を支持する学生たちによる討論会があったが、社民支持者は出席しなかったと振り返り、）社民本部に問い合わせると『そんな人いません』と言ったが、東大2年の女の子がいる。うちの事務所に聞けば即推薦したが、そこの風通しも悪い。ハラスメントの通報窓口もない。一番弱いものの声を聞くはずの社民党にそれがないのはおかしい」と、体制の再構築を訴える。

■税制改革と実績

公約については、「税制があるところから取り、ないところに配る、ねずみ小僧のようなことをしなければならない。企業献金をもらい、企業に有利な税制で、お金が一部でしか回っていない。所得税も昔の金持ちは70％取られていたが、今は45％。もう少し真ん中にすればお金を取れる。もうかっている会社は内部留保が600兆円ある。法人税も累進制にして、賃金を上げる。賃金を上げると中小企業は大変だから、給付する」。

“消費税率ゼロ”については、「財源は上から取る。自民党は取らないため、政権を変えないといけない。先は長いが、頑張ってやる」と意気込む。

また、実績として「委員会などで、外国人問題も少しずつ変えている。向こうは外国人を排斥しているが、こちらは朝鮮学校無償化などを言っている。実際に強制送還をやめさせた。山口県の長生炭鉱では戦時中、水没事故が起き約180人が亡くなったが、そのうち約130人は朝鮮から強制連行された人だ。一般の人々が『その人たちの遺骨を返して』とお金を集め、海底に潜り、去年骨が出てきた。やっとこの間の日韓首脳会談でDNAにこぎ着けた。それで日韓関係も良くなる。戦争責任として、日本は強制連行をいまだに認めていないが、はっきりとしている」と語った。

（『ABEMA Prime』より）