特に女性客から人気「ひとり鍋」拡大のワケは?「気を使わなくていい」　創業310年の老舗が開発「ひとり土鍋」売り上げ通常サイズの倍以上

寒い日が続くこの季節、食べたくなるのが鍋。

今、鍋を楽しむニーズが「みんな」から「1人」へ拡大中なんです。

訪れたのは、お一人でしゃぶしゃぶやすき焼きの鍋が楽しめる、東京都内の“ひとり鍋”専門店「ひとりしゃぶしゃぶ七代目松五郎」。

特に女性客から人気を集めているといいます。

ひとり鍋の魅力は、どういったところなのでしょうか。

訪れた客に話を聞くと、「しゃぶしゃぶの、しゃぶ具合の好みがあると思うので、おのおのがハンドリングできていいんじゃないでしょうか」「衛生的ですし、気を使わなくていいのでありがたい。『よそわなきゃ』とか心配をしながら食べなくて済むのでうれしい」「1個の鍋だと不平等になったりするので、これ全部私のだぞ！っていうのが」など、誰にも気兼ねすることなく、自由に自分のペースで食べられるのが一番の魅力だといいます。

ひとり鍋ブームは外食だけでなく、家庭にも。

全国のスーパー100店舗当たりの1人用の鍋つゆや鍋の売り上げは、今や数人用を追い抜きそうなほどニーズが拡大しています。

3人暮らしの主婦は“ひとりおうち鍋”にはまっていました。

50代：

好きなだけ好きな物を入れられる。トマトをまるごと1個入れたりとか、子供とか主人はそんな好きではないので。

ひとり鍋のニーズが高まる中、創業310年のお店が開発した鍋。

ふたが山のように高くなっています。

1716年創業 中川政七商店 デザイナー・青野洋介さん：

野菜ってお鍋に収まらなかったりするんですけど、こんもり入れてもふたがしっかり閉まるようになっていて、たくさん食べられるようになっている。

さらに、蒸気が抜ける穴をなくすことで、ふたをお皿として活用できるのが特徴です。

2025年10月の販売以降、通常サイズの鍋より倍以上も売れているといいます。

ひとり鍋への需要はこれからも増えていきそうです。