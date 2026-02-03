秦基博、ドラマ『未来のムスコ』主題歌「ポケットに魔法を入れて」のMV公開
秦基博の新曲「ポケットに魔法を入れて」（TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』主題歌）のMVが公開された。
■楽曲が描く“心の揺れ”を表現
「ポケットに魔法を入れて」は、前に進めなくなった瞬間や、思うようにいかない日々のなかで、誰かから受け取った言葉や記憶が、静かに背中を押してくれる、そんな心の機微を丁寧にすくい取った楽曲。
強くなることや、無理に前向きになることを求めるのではなく、立ち止まりながらも歩き続ける人の足元に、そっと光を灯すようなメッセージが込められている。
MVは多くの映像作品を手掛けてきた番場秀一が監督を務め、日常のなかに潜む迷いや不安、そして再び一歩を踏み出すまでの時間を、丁寧にすくい取った映像作品となっている。
些細な仕草や視線、歩くリズムといったディテールが積み重なり、楽曲が描く“心の揺れ”を表現した映像は楽曲の世界観と同様に、答えを提示するのではなく、そっと寄り添うような映像作品に仕上がっている点も見どころだ。
ドラマ作品とMVの二軸で展開される「ポケットに魔法を入れて」の映像と楽曲をぜひ楽しもう。
■リリース情報
2026.01.20 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ポケットに魔法を入れて」
2025.02.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ずっと作りかけのラブソング」
2025.03.05 ON SALE
SINGLE「ずっと作りかけのラブソング」
■関連リンク
ドラマ『未来のムスコ』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/mirainomusuko_tbs/
秦基博 OFFICIAL SITE
http://www.office-augusta.com/hata/