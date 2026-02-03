

○モノタロウ <3064> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.61％にあたる800万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月4日から12月30日まで。今回取得した全株は消却する。



○ＴＩＳ <3626> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.3％にあたる783万3411株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○フジＨＤ <4676> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の34.37％にあたる7100万株(金額で2350億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月4日から3月31日までで、東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○理想科学 <6413> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.68％にあたる43万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月18日から3月24日まで。



○ダイヘン <6622> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.2％にあたる30万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月4日から3月31日まで。また、発行済み株式数の1.2％にあたる30万株の自社株を消却する。消却予定日は2月13日。



○ＪＶＣケンウ <6632> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.8％にあたる300万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月4日から4月30日まで。今回取得した全株は消却する。



○ＫＹＯＲＩＴ <7795> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.34％にあたる14万3500株(金額で3357万9000円)を上限に、2月4日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○東祥 <8920> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の7.31％にあたる200万株(金額で16億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月4日から7月31日まで。



［2026年2月3日］



株探ニュース

