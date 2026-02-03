県庁でスポーツ推進のための審議会が開かれ、2025年度の県内の小中学生の体力テストの結果がいずれも全国平均を下回ったことが報告されました。また、地域で展開する形への移行が進められている部活動について、改革に向けた県の新たな方針案が示されました。



3日、県庁で開かれた県スポーツ推進審議会。2025年度の県内の小中学生の体力テストついて調査の結果が報告されました。





小学5年生と中学2年生が調査の対象となっていて、いずれも合計点は全国平均とほとんど差がない、もしくは、わずかに低いという結果でした。種目別で見ると、持久力が必要なシャトルランは全国平均を上回ったものの、握力や上体起こしなどの筋力に関する種目では全国平均より低い結果となりました。また、地域で展開する形への移行が進められている部活動について改革に向けた県の新たな方針案が示されました。国は2026年度からの6年間を「改革実行期間」として、すべての学校の部活動を休日は地域で展開する形へ移行することを目指すガイドラインを示しています。3日、県が示した新たな方針案は国のガイドラインをほとんど踏襲したものになっています。しかし、週に2日以上設定する休養日について、国は曜日の指定をしていませんが、県はこれまでと同じく平日は少なくとも1日、土・日も1日以上を休養日とするよう示しました。(委員)「地域移行が土日や祝日などの教員や指導者が自分の家庭に対して時間がもてるという意味でも良い方向かと思う」委員からは「離島の子どもたちの遠征時などの移動の負担についても配慮してほしい」といった意見もありました。(県教育庁保健体育課・山元尚史課長)「（休養日の設定は）子どもたちの成長期に適したスポーツの活動の在り方を医科学的に示されたものと考えている。原則線としては先生の働き方改革も含めそういった形を今後も続けていきたい」県は今後、正式な方針を取りまとめ、5月末をめどに公表する予定だということです。