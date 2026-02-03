2日夕方、奄美市の市道で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転したとして、県職員の男(64)が現行犯逮捕されました。



酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、奄美市名瀬柳町の県職員、満岡哲也容疑者(64)です。



警察によりますと、満岡容疑者は2日午後4時ごろ、自宅近くの市道で酒気を帯びた状態で軽ワゴン車を運転した疑いが持たれています。



満岡容疑者が現場で普通乗用車と接触する事故を起こしたことで発覚したもので、事故によるケガ人はいませんでした。

駆け付けた警察官が酒の臭いに気づき呼気を調べたところ、基準値を上回るアルコールが検出されたということです。



満岡容疑者は警察の調べに対し容疑を認めていて「飲酒運転はいけないことだとわかっていたが、歩いて買い物に行くのが面倒だった」と話しているということです。



県によりますと、満岡容疑者は県大島支庁の建設課で非常勤の警備員として勤務しているということです。県土木部監理課の井之上大課長は「県の職員が逮捕され大変残念。県民の皆様に大変申し訳ない」とコメントしています。