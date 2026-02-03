鹿児島港本港区の北ふ頭に賑わいを生み出すにはどうすればいいのか？試験的に飲食店を出店していますが、そう簡単ではないようです。本港区のまちづくりについて意見を交わす懇談会が開かれました。



鹿児島港本港区の再開発について意見を交わす懇談会。鹿児島市や旅客船協会、商店街の関係者などが出席しています。3日は、県がしおかぜ通りで行うサウンディング調査の実施状況などについて報告されました。





（内田直之キャスター）「雄大な桜島を望む鹿児島港本港区の北ふ頭。鹿児島のの一等地をどう活用するかは大きな課題です。海に面した、しおかぜ通りでは試験的に飲食店を出していますが現在、正午過ぎ。平日ということもあり客の姿は少ないようです」県は、去年11月からコンテナを活用した実証実験を行っています。今年3月末までカフェなど3店舗が営業し収益や集客などのデータを集め今後の公募に生かそうという考えです。出店者に話を聞きました。（内田直之キャスター）「失礼します。お邪魔します。ちょっとお話、伺ってもいいですか？」普段はキッチンカーで営業するこの店。米粉を使ったチュロスが看板商品です。（内田直之キャスター）「ほー。おいしいです。すごいサクサクですね、まわり。揚げたてですもんね。米粉を使っているから中がもちもちしているんですね。周りはカリッとしていて」商品の味とロケーションには絶対の自信がありますが来店は1日数組。営業は苦戦しています。（7DAYS STAND EDGE・上野信也さん）「しおかぜ通りなんですけど場所がわかりづらい。3,4回来てやっと見つけました…」宣伝に力を入れたいですが様々な制約があり思うようにPRできていないようです。（7DAYS STAND EDGE・上野信也さん）「通常の店なら看板を立てたりできる。この近辺で大きな看板を立てるのも厳しいのかな」3日の懇談会では、実施の時期についてこんな意見もありました。（鹿児島市の担当者）「気候が一番いい。暖かい時期の海をどう感じるか？市民、県民、観光客のみなさんに体感してもらうことが事業性を確かめるべきではないか？市の委員会でも指摘があったわけですけど…」（川畑さん）「事業者として事業が成り立つように…県もある程度絡まないと。絡むというのは色んなやり方があると思うがどの事業も上手くいかないのでは」県の積極的な姿勢を求める声もありました。県は、公募に向けた検討を進めていてしおかぜ通り、4号上屋、現在は活用されていない土地の3か所の提案を求める方針でしたが、一部の事業者からは「この場所だけでは事業性が低い」といった意見もありました。県の担当者は、実証実験について――。（県本港区まちづくり推進室・菊地信幸室長）「認知度が低い。という意見があったことはこちらも認識している。時期の問題もあったというのも、今後、数値が明確になってくれば判断をしていきたいと思うので」しおかぜ通りの取り組みはトライアルで県は予算を設けず行っています。今後の課題をあぶり出す狙いがあります。まずは、この場所が魅力的な場所であることを1人でも多くの人に知ってもらうことが大切です。そのために県ができること、民間ができることは、まだまだ、あるかもしれない…そう感じました。