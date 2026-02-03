2月3日、音楽デュオ・Def TechのMicroこと本名・西宮佑騎容疑者が、乾燥大麻を所持していたとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されていたことが分かった。逮捕は2日、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部によるもので、デュオは8日に日本武道館での結成20周年記念ライブを控えていた。

「捜査関係者によると、西宮容疑者は東京都渋谷区の自宅で、乾燥大麻数グラムを所持していた疑いが持たれています。マトリが行った捜索で自宅から乾燥大麻が発見され、現行犯逮捕に至ったそうです」（スポーツ紙記者）

Def Techは2001年にMicroとShenによって結成され、2005年にインディーズでリリースしたミニアルバム『Def Tech』の収録曲『My Way』が大ヒット。その後、一度の解散と再結成を経て、長年にわたり支持を集めてきた。今回の日本武道館公演は、そうした歩みの集大成として位置づけられていた。

「チケットは早々にソールドアウトし、追加で注釈付き指定席の販売も行われるなど、期待値は非常に高かった公演です。直前での逮捕という事態に、ファンや相方であるShenさんの落胆は大きいでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

X上では、

《武道館前に…相方さんが気の毒すぎる》

《20周年ライブを楽しみにしていたのに、本当に残念》

《ソールドアウトだっただけに、このタイミングはファンには辛い》

など、失望や戸惑いの声が相次いでいる。

「すでに公式サイトでは《公演は中止とさせていただきます。チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます》と、公演の中止とチケットの払い戻しが発表されています。詳細は後日の案内となるようですが、遠方から来るファンなどはホテルをキャンセルする必要もあり、大変な損失を被ることになりますね」（レコード会社関係者）

また、西宮容疑者は3月に著書『波に乗る366日の音葉』を出版予定だったが、公式サイトでは刊行中止が発表された。さらに、ソロとして行っていた全国ツアー『Def Tech Micro “LIVING ROOM LIVE”』についても、今後の対応が検討されている模様だ。

「2人は2007年に一度解散を発表した前後で、不仲説が取り沙汰されたことがありました。その後、2010年に再結成し、活動を続けてきました。西宮容疑者の逮捕が今後のデュオの活動にどのような影響を与えるのか、注目されます」（前出・レコード会社関係者）

西宮容疑者本人のコメントは現時点で発表されていない。