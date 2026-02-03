近藤春菜 “前髪ぱっつん” 赤ロング長髪姿を披露…“角野卓三” から一変したドレッシーぶりにファン騒然

2月3日までに、メイクアップアーティスト・冨沢ノボルのInstagramが更新。ハリセンボンの近藤春菜のショットがアップされ、その近影が話題となっている。

今回、近藤は、ファッションメディア『GQ JAPAN』が手がける「愛車の履歴書」という連載企画に登場。その際に撮影されたショットが投稿された。

「投稿された写真には、赤色ロングの前髪ぱっつんでたたずむ近藤さんが写っています。ボルドー色のメガネと、スパンコールが光る黒のロングドレスを堂々と着こなし、鮮やかなイエローの車を背景に笑顔でポージングしています」（ファッション誌ライター）

これまでのボーイッシュな近藤とは一変した姿に世間は驚愕。Xではたちまち拡散され、別人級だと驚く声が並んでいた。

《誰かと思った》

《ご本人様なの？？？似た別人かとおもった》

《「近藤春菜じゃねーよ」という声が聞こえてしまった》

これまで、ベリーショートの髪型などショートの印象が強かった近藤。ロング髪に変身し、パッと見ただけでは本人とわからないほど。もともと髪型や服装のおしゃれさで知られているが、今回は冨沢マジックがかかってさらに際立って見えると、前出のファッション誌ライターが指摘する。

「Instagramの投稿には、冨沢さんから『ケイティ・ペリーみたいにできるよ』という提案があり、今回のスタイルが生まれたことが綴られていました。《めちゃめちゃファッショナブルな春菜さん。どんなアイテムもさらっと自分のものにしてしまうのがさすがです》と、近藤さんのポテンシャルの高さも絶賛されていました。プロからも折り紙つきというわけです」

そんな投稿に、近藤もコメント。《皆様のプロフェッショナルなお仕事のおかげで新しい私に出会いました》と、感謝を綴っていた。

「これまでは、パーマをかけたり、プードル風ヘアにイメチェンしたり、短いままイメチェンをすることが多かった近藤さん。ロング髪への変身はほぼ初めてと言っていいでしょう。

さらに、服装もこれまでにないドレッシーなものだったため、新たな挑戦になったと思います。近藤さんといえば “角野卓三じゃねーよ” というツッコみが定番ですが、この変貌ぶりには驚くばかりです」（前出・ファッション誌ライター）

ボケなしで挑むからこそ、かっこいい。