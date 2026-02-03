Ken Yokoyamaが3月25日、4曲入りフィジカル盤EP『The Ballad』をリリースすることが発表となった。これにともなって5月よりレコ発ツアー＜The Ballad Of Punkamania Tour＞を開催することも決定した。

1月13日に突如ドロップされた新曲「The Ballad」は、TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章エンディングテーマとして書き下ろされたものであり、Ken Yokoyama初のタイアップソングとなった。加えて、リリックの9割以上が日本語詞であることはKen Yokoyamaの歴史における重大なトピックとして、驚きを持って届けられた。

東京スカパラダイスオーケストラにゲストヴォーカリストとして招かれた「道なき道、反骨の。」「さよならホテル」(2016年発表)以来10年ぶりの日本語楽曲だが、今回は提供された歌詞ではない。横山健自らが日本語を書き綴ったのは初めてのことだ。もちろん『ゴールデンカムイ』との共振によって誘われた言葉もあるだろうが、Hi-STANDARD以来一貫してきた“ストレートな心情をストレートなままぶつけるために英語を用いる”という型を自ら突き破った「The Ballad」は、強烈なインパクトを放つ。横山が英語詞を綴ってキャリアをスタートさせた当時は、日本のメジャーシーンに対するカウンターとしての意味合いも強かったと思われるが、そこから貫いてきた自分像すら超えて、ただ腹の中にあるものに従って突き進まんとする獰猛さが楽曲の奥に見える。そこにこそ「The Ballad」の凄まじさがある。

「(人生の)最後のストレートに入ったと思ってた」──とはHi-STANDARDインタビューでの横山の弁だが、この言葉は近年のKen Yokoyamaにも一貫する大テーマでもある。『4Wheels 9Lives』(2021年)、『Indian Burn』(2024年)と作品を重ねるにつれ、「有限である命だからこそ今この一瞬が煌めく」という歌はシリアスさを増し、歌唱はソウルフルに変貌し、メロディは涙を浮かべながら笑おうとするような表情を増していった。“いつか消えちまうからこそ輝く クソ命”という「The Ballad」の一節の通り、持てるものすべてをこの瞬間に叩き込もうとする姿勢が強まっていったからこそ生まれたのがこの飾りのない言葉達であり、ゴツゴツとした原石のような言葉と呼び合う歌謡的で痛切なメロディなのだ。単にリリックが新しいだけではなく、横山節たるメロディが新たな扉を開いていることもまた本作における重要なポイント。そして、楽曲「The Ballad」にて掴んだ新境地を新たな道にせんと闘った証明がEPであり、“日本語詞”というテーマを超えて、音楽的にも言語的にも持てる回路を洗いざらい見せようとする覚悟が作品の髄を貫いている。そういった意味で、Ken YokoyamaによるKen Yokoyamaの更新をかつてなく明瞭に伝えるEPだと言っていい。

収録は全4曲。「Strangers」はCOBRAが1987年に発表したメジャーデビューシングルのカバーであり、爽快な掛け合いを交えながら“最後の勝利者を決めるまでは”と歌い、人生を血眼で駆け抜けていく決意表明を耳に突き刺す。「Goodbye So Long」は祝歌のようなイントロから爆走パートへと雪崩れ込み、ソウルフルに吐き出される“凍りつきかけの ハート あたためて／そう遠くはないのさ また会う日まで”という言葉は、出会いと別離を繰り返す人生の最期に対する眼差しを感じさせる。さらに、Mリーグ・TEAM RAIDENのテーマソングとして書き下ろされた横山流チャント「RAIDEN GO」も収録されるなど、徹底的にFunを振り撒くことも忘れないのがKen Yokoyamaだ。しかし、やはりこの作品に満ちているのは血が吹き出すような歌であり、命の杭を何度でも打とうともがく人間の覚悟である。さらにゴツゴツとしたヘヴィネスを増したメロディワーク、そしてこれまで以上に真っ赤に血走る歌の目つきにこそ、Ken Yokoyamaの未来を感じ取れるだろう。

なお、レコ発ツアー＜The Ballad Of Punkamania Tour＞は、5月1日の東京・渋谷Spotify O-EASTを皮切りに、5月27日の神奈川・川崎CLUB CITTA’まで全8会場をまわるもの。チケットのSATANIC ENT.会員先行受付は本日2月3日19:00から。CD『The Ballad』予約購入者限定先行受付は2月9日19:00から。

■シングルCD『The Ballad』

2026年3月25日(水)発売

\1,200(+税)

▼収録曲

1.The Ballad

2.Strangers

3.RAIDEN GO

4.Goodbye, So Long

■ツアー＜Ken Yokoyama “The Ballad Of Punkamania Tour”＞

5月01日(金) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月08日(金) 石川・金沢EIGHT HALL

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月09日(土) 滋賀・U STONE

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月13日(水) 愛知・名古屋Diamond Hall

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月14日(木) 大阪・GORILLA HALL

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月20日(水) 秋田・Club SWINDLE

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月21日(木) 宮城・仙台Rensa

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

5月27日(水) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

open18:00 / start19:00

※ゲストあり

▼チケット 全公演共通

前売り \4,800

※小学生以下保護者1名につき1名まで入場可

小学生以下チケット不要 / 指定のスペースで観覧

【SATANIC ENT.会員先行】

受付期間 : 2/3 19:00〜 2/8 23:59

受付URL : https://satanic.jp/

【「The Ballad」CD予約購入者限定 チケット先行】

受付期間：2/9 19:00〜2/18 23:59

受付URL：https://pia.jp/v/kenyokoyama26cd/

ツアー特設サイト：https://www.pizzaofdeath.com/kentheballad

©野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

■TVアニメ『ゴールデンカムイ』最終章

放送：毎週月曜

放送局：

・TOKYO MX 23:00〜

・読売テレビ 26:29〜

・北海道放送 25:29〜

・BS11 23:00〜

・チャンネル NECO 毎週金曜23:30〜

・とちぎテレビ 毎週金曜23:00〜

・NBC長崎放送 毎週土曜24:58〜

配信：月額見放題サービスPrime Video 毎週月曜23:00〜

※放送／配信日時は都合により変更になる可能性がございます。

Blu-ray＆DVD：2026年4月29日(水)より発売開始

https://kamuy-anime.com/bddvd/13.html

・公式HP：https://www.kamuy-anime.com/

・公式X：https://X.com/kamuy_anime

