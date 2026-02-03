アカデミー賞大量ノミネート『罪人たち』『ワン・バトル・アフター・アナザー』凱旋上映決定！
第98回アカデミー賞で大量ノミネーションを果たした2025年公開の映画『罪人たち』と『ワン・バトル・アフター・アナザー』の凱旋上映が決まった。配給は東和ピクチャーズ・東宝が担当する。『罪人たち』は2月13日より全国7劇場、『ワン・バトル・アフター・アナザー』は2月20日よりIMAX全国60スクリーン、Dolby Cinema10スクリーンにて上映となる。
【動画】全米でメガヒットした『罪人たち』予告
1月22日に行われた第98回アカデミー賞ノミネーション発表で、『罪人たち』は最多16部門ノミネートを樹立。この記録は『イヴの総て』（1950）、『タイタニック』（1997）、『ラ・ラ・ランド』（2016）といった、歴史に名を残す名作が達成した14ノミネートを超え、歴代最多ノミネート記録となった。
また、『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、カンヌ、ベネチア、ベルリンの世界三大映画祭で監督賞を制覇した唯一の監督、ポール・トーマス・アンダーソンがレオナルド・ディカプリオ主演で製作。ゴールデン・グローブ賞などこれまでのアカデミー賞前哨戦では、作品賞をはじめ、監督賞・主演男優賞など次々と受賞を重ねており、今回のアカデミー賞ノミネーションでは『罪人たち』に次ぐ最多ノミネーション数となり、早くも本年度の大本命と目されている。
『罪人たち』／『ワン・バトル・アフター・アナザー』凱旋上映＜劇場一覧＞
『罪人たち』
■期間：2月13日（金）〜
■劇場：全国7劇場にて
■上映劇場一覧：
・北海道地区
TOHOシネマズ すすきの
・関東地区
TOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、kino cinema 横浜みなとみらい
・中部地区
ミッドランドスクエア シネマ
・近畿地区
TOHOシネマズなんば
・九州・沖縄地区
kino cinema 天神
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
■期間：2月20日（金）〜
■劇場：全国のIMAX（R）60スクリーン、Dolby Cinema（R）10スクリーン
■上映劇場一覧：
≪IMAX（R）上映劇場≫
・北海道地区
ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
・東北地区
TOHOシネマズ仙台
・関東地区
TOHOシネマズ新宿、グランドシネマサンシャイン 池袋、109シネマズ二子玉川、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ木場、T・ジョイPRINCE品川、イオンシネマ シアタス調布、109シネマズグランベリーパーク、TOHOシネマズ立川立飛、TOHOシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、109シネマズゆめが丘、109シネマズ川崎、109シネマズ湘南、ユナイテッド・シネマ浦和、109シネマズ菖蒲、イオンシネマ越谷レイクタウン、Ｔ・ジョイ エミテラス所沢、イオンシネマ幕張新都心、イオンシネマ市川妙典、TOHOシネマズ流山おおたかの森、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、USシネマちはら台、成田HUMAXシネマズ、シネマサンシャイン土浦、TOHOシネマズ宇都宮、ローソン・ユナイテッドシネマ 前橋
・中部地区
イオンシネマ新潟亀田インター、イオンシネマ須坂、TOHOシネマズ ファボーレ富山、ユナイテッド・シネマ金沢、109シネマズ名古屋、イオンシネマ大高、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ローソン・ユナイテッドシネマ 岡崎、シネマワールド ららぽーと安城、TOHOシネマズ赤池、イオンシネマ各務原、シネマサンシャインららぽーと沼津
・近畿地区
TOHOシネマズなんば、ユナイテッド・シネマ岸和田、109シネマズ大阪エキスポシティ、イオンシネマ四條畷、アースシネマズ姫路、TOHOシネマズ西宮OS、TOHOシネマズ二条、シネマサンシャイン大和郡山
・中国・四国地区
イオンシネマ岡山、福山エーガル8シネマズ、広島バルト11、シネマサンシャイン衣山
・九州・沖縄地区
ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ローソン・ユナイテッドシネマ 小倉、イオンシネマ福岡、シネマサンシャイン飯塚、ローソン・ユナイテッドシネマ 長崎、鹿児島ミッテ10、ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
≪Dolby Cinema（R）上映劇場≫
・北海道地区
TOHOシネマズ すすきの
・関東地区
丸の内ピカデリー、新宿バルト9、Ｔ・ジョイ横浜、MOVIXさいたま
・中部地区
ミッドランドスクエア シネマ
・近畿地区
T・ジョイ梅田、TOHOシネマズ ららぽーと門真、MOVIX京都
・九州・沖縄地区
Ｔ・ジョイ博多
