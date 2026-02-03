wyse、結成初期にフォーカスしたライブCD『1999-2001』リリース決定
wyseがライブCD『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』をリリースすることが発表となった。
同作品は、2025年に開催されたライブツアー＜1999-2001＞より、2025年6月21日に東京・Veats Shibuyaで行われた公演を収録したもの。同ツアーは、1999年のバンド結成からメジャーデビュー直後の2001年まで、約3年間に発表された楽曲のみでセットリストを構成。現在ではリアレンジして演奏されることの多い楽曲も、当時のアレンジを忠実に再現して披露された。
ライブCD収録曲の中には、現在では入手困難となっている楽曲もふんだんに含まれており、結成初期のwyseを体感できる貴重な音源となる。さらに、同梱されるブックレットには、前述の東京・Veats Shibuya公演のライブ写真に加え、1999年から2001年にかけて撮影された当時のアーティスト写真も掲載。音源だけでなく、ビジュアル面からも初期wyseの世界観を楽しむことができる。
ライブ音源『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』は2月14日、東京・新宿ReNYで開催される＜wyse結成記念日公演『27の奇跡』＞会場にて先行販売される予定だ。
■『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』
先行販売：＜27の奇跡＞2月14日(土)＠東京・新宿ReNYにて
CHR-0030 6,000円(税込)
・豪華デジパック6パネル仕様ジャケット
・2025年6月2日公演のLive写真&1999年〜2001年のアーティスト写真で構成されたスペシャルブックレット
▼CD収録曲
01.Feeling…
02.A≦nd Crash!!
03.Blank paper
04.Virus「赤と白と黒の定義」
05.冷たいベッド
06.Swella para Scyallu para Sail
07.Sweet rain
08.言葉を失くした僕と空を見上げる君
09.You gotta be
10.Miss t×××
11.路地裏のルール
12.Scribble of child
13.あの日の白い鳥
■＜wyse結成記念日公演『27の奇跡』＞
2月14日(土) 東京・新宿ReNY
open14:30 / start15:00
▼チケット
スタンディング ￥7,000(税込)
※入場時ドリンク代別途必要 / 3才以上チケット必要
購入：https://eplus.jp/sf/detail/4432180001-P0030001
※枚数制限：4枚まで
■＜wyse FC限定 Live & Event＞
2月14日(土) 東京・新宿ReNY
open18:15 / start18:30
▼チケット ※FC先着受付
スタンディング ￥5,000(税込)
※入場時ドリンク代別途必要 / 3才以上チケット必要
※申込URLはFCメールにてご案内
■＜Psycho le Cému presents「ライバルズ」2026＞
2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA
open17:00 / start17:30
▼チケット
スタンディング ￥8,800(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
購入：https://l-tike.com/plc/
■＜MORI Birthday Live 2026＞
4月11日(土) 東京・青山RizM
・一部：open14:30 / start15:00
・二部：open18:30 / start19:00
▼チケット
各部 7,000円
※受付URLは後日ご案内
■＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞
4月12日(日) 神奈川・川崎セルビアンナイト
open17:00 / start17:30
▼チケット
スタンディング ￥6,600(税込)
※入場時ドリンク代別途必要 / 未就学児入場不可
購入：https://w.pia.jp/t/tmh4ns-26/
