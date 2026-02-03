wyseがライブCD『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』をリリースすることが発表となった。

同作品は、2025年に開催されたライブツアー＜1999-2001＞より、2025年6月21日に東京・Veats Shibuyaで行われた公演を収録したもの。同ツアーは、1999年のバンド結成からメジャーデビュー直後の2001年まで、約3年間に発表された楽曲のみでセットリストを構成。現在ではリアレンジして演奏されることの多い楽曲も、当時のアレンジを忠実に再現して披露された。

ライブCD収録曲の中には、現在では入手困難となっている楽曲もふんだんに含まれており、結成初期のwyseを体感できる貴重な音源となる。さらに、同梱されるブックレットには、前述の東京・Veats Shibuya公演のライブ写真に加え、1999年から2001年にかけて撮影された当時のアーティスト写真も掲載。音源だけでなく、ビジュアル面からも初期wyseの世界観を楽しむことができる。

ライブ音源『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』は2月14日、東京・新宿ReNYで開催される＜wyse結成記念日公演『27の奇跡』＞会場にて先行販売される予定だ。

■『Live Tour 2025『1999-2001』Live CD』

先行販売：＜27の奇跡＞2月14日(土)＠東京・新宿ReNYにて

CHR-0030 6,000円(税込)

・豪華デジパック6パネル仕様ジャケット

・2025年6月2日公演のLive写真&1999年〜2001年のアーティスト写真で構成されたスペシャルブックレット

▼CD収録曲

01.Feeling…

02.A≦nd Crash!!

03.Blank paper

04.Virus「赤と白と黒の定義」

05.冷たいベッド

06.Swella para Scyallu para Sail

07.Sweet rain

08.言葉を失くした僕と空を見上げる君

09.You gotta be

10.Miss t×××

11.路地裏のルール

12.Scribble of child

13.あの日の白い鳥

■＜wyse結成記念日公演『27の奇跡』＞

2月14日(土) 東京・新宿ReNY

open14:30 / start15:00

▼チケット

スタンディング ￥7,000(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 / 3才以上チケット必要

購入：https://eplus.jp/sf/detail/4432180001-P0030001

※枚数制限：4枚まで ■＜wyse FC限定 Live & Event＞

2月14日(土) 東京・新宿ReNY

open18:15 / start18:30

▼チケット ※FC先着受付

スタンディング ￥5,000(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 / 3才以上チケット必要

※申込URLはFCメールにてご案内

■＜Psycho le Cému presents「ライバルズ」2026＞

2月28日(土) 神奈川・川崎SUPERNOVA

open17:00 / start17:30

▼チケット

スタンディング ￥8,800(税込)

※入場時ドリンク代別途必要

購入：https://l-tike.com/plc/

■＜MORI Birthday Live 2026＞

4月11日(土) 東京・青山RizM

・一部：open14:30 / start15:00

・二部：open18:30 / start19:00

▼チケット

各部 7,000円

※受付URLは後日ご案内

■＜THE MICRO HEAD 4N’S presents MONTHLY 2MAN「B-EAST」＞

4月12日(日) 神奈川・川崎セルビアンナイト

open17:00 / start17:30

▼チケット

スタンディング ￥6,600(税込)

※入場時ドリンク代別途必要 / 未就学児入場不可

購入：https://w.pia.jp/t/tmh4ns-26/