ポルノグラフィティが、EP『種』を2月11日に配信リリースすることを発表した。あわせて、収録楽曲も解禁された。

「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」という印象的なキャッチコピーと共に、2026年の活動内容を既に発表しているポルノグラフィティ。オリジナルアルバムのリリースを前に収録楽曲の一部をEP『種』として先出しし、それを持ち廻って2月末より全国28カ所35公演を廻る全国ツアー＜水＞では、EPでも収録されていない完全新曲も披露しつつ、その完成形として収録された楽曲群を「果実」として秋頃に実らせるという、従来とは異なるリリース展開を予定しているとのこと。

EP『種』ジャケット写真

そんな一連の「種・水・果実」プロジェクトのスタートとなるEP『種』には、既にリリースされている「はみだし御免」以外にも4曲の新曲が収録され、2025年に開催されたファンクラブツアーのMCでも話題と物議を醸していた「SETOUCHI BOYS」がまさかの収録楽曲として名を連ねた。さらに、“デッサン”シリーズの4作目として「デッサン#4」も収録されることも明らかになった。そのほかに「土竜」や「峠の鬼」などタイトルだけでは想像のつかない楽曲が来週リリースされるという。

そして、今作をはじめ新曲も初披露される全国ツアーが2月27日の千葉・市原市市⺠会館公演からスタートする。

◾️配信EP『種』

2026年2月11日（水）配信スタート

配信：https://pornograffitti.lnk.to/Seed ▼収録楽曲

1.峠の鬼

作詞：新藤晴一 作曲：新藤晴一 編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI

2.土竜

作詞：岡野昭仁 作曲：岡野昭仁 編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI

3.SETOUCHI BOYS

作曲：新藤晴一 編曲：tasuku, PORNOGRAFFITTI

4.デッサン#4

作詞：新藤晴一 作曲：岡野昭仁 編曲：トオミヨウ, PORNOGRAFFITTI

5.はみだし御免

作詞：新藤晴一 作曲：新藤晴一 編曲：綿引裕太・田中ユウスケ・PORNOGRAFFITTI ◆「はみだし御免」情報

配信：https://pornograffitti.lnk.to/Desperado

◾️＜20thライヴサーキット“水”＞ 2026年

2月27日(金) 千葉 市原市市民会館 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月3日(火) 兵庫 神戸国際会館 こくさいホール 17:30開場 / 18:30開演

3月5日(木) 鳥取 米子コンベンションセンター 多目的ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月6日(金) 島根 島根県芸術文化センター 「グラントワ」大ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月19日(木) 静岡 アクトシティ浜松 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

3月23日(月) 大阪 フェスティバルホール 17:30開場 / 18:30開演

3月24日(火) 大阪 フェスティバルホール 17:30開場 / 18:30開演

3月27日(金) 新潟 新潟県民会館 17:30開場 / 18:30開演

4月2日(木) 京都 ロームシアター京都 メインホール17:30開場 / 18:30開演

4月4日(土) 福井 フェニックス・プラザ エルピス大ホール 16:30開場 / 17:30開演

4月6日(月) 石川 金沢歌劇座 17:30開場 / 18:30開演

4月10日(金) 香川 レグザムホール 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

4月13日(月) 愛媛 松山市民会館 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

4月18日(土) 北海道 帯広市民文化ホール 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

4月20日(月) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru 17:30開場 / 18:30開演

4月21日(火) 北海道 札幌文化芸術劇場hitaru 17:30開場 / 18:30開演

4月24日(金) 東京 府中の森芸術劇場 どりーむホール 17:30開場 / 18:30開演

4月26日(日) 茨城 ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

5月6日(水) 東京 SGCホール有明 16:30開場 / 17:30開演

5月8日(金) 広島 広島文化学園HBGホール 17:30開場 / 18:30開演

5月9日(土) 広島 広島文化学園HBGホール 16:30開場 / 17:30開演

5月15日(金) 秋田 あきた芸術劇場ミルハス 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

5月17日(日) 岩手 トーサイクラシックホール岩手 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

5月19日(火) 宮城 仙台サンプラザホール 17:30開場 / 18:30開演

5月20日(水) 宮城 仙台サンプラザホール 17:30開場 / 18:30開演

5月29日(金) 三重 三重県文化会館 大ホール 17:30開場 / 18:30開演

5月30日(土) 岐阜 長良川国際会議場 メインホール 16:30開場 / 17:30開演

6月9日(火) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:30開場 / 18:30開演

6月10日(水) 愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 17:30開場 / 18:30開演

6月14日(日) 長崎 アルカスSASEBO 大ホール 16:30開場 / 17:30開演

6月16日(火) 福岡 福岡サンパレス ホテル＆ホール 17:30開場 / 18:30開演

6月17日(水) 福岡 福岡サンパレス ホテル＆ホール 17:30開場 / 18:30開演

6月20日(土) 沖縄 沖縄コンベンションセンター 劇場棟 16:30開場 / 17:30開演

7月7日(火) 東京 東京ガーデンシアター 17:30開場 / 18:30開演

7月8日(水) 東京 東京ガーデンシアター 17:30開場 / 18:30開演

※開場・開演時間は変更になる場合がございます ▼チケット料金

指定席：11,000円（税込） ▼チケット一般発売日

2026年2月14日（土）10:00〜

※市原市市民会館 大ホール公演から、新潟県民会館公演まで 特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/