ポルノグラフィティが、EP『種』を2月11日に配信リリースすることを発表した。あわせて、収録楽曲も解禁された。

「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」という印象的なキャッチコピーと共に、2026年の活動内容を既に発表しているポルノグラフィティ。オリジナルアルバムのリリースを前に収録楽曲の一部をEP『種』として先出しし、それを持ち廻って2月末より全国28カ所35公演を廻る全国ツアー＜水＞では、EPでも収録されていない完全新曲も披露しつつ、その完成形として収録された楽曲群を「果実」として秋頃に実らせるという、従来とは異なるリリース展開を予定しているとのこと。

EP『種』ジャケット写真

そんな一連の「種・水・果実」プロジェクトのスタートとなるEP『種』には、既にリリースされている「はみだし御免」以外にも4曲の新曲が収録され、2025年に開催されたファンクラブツアーのMCでも話題と物議を醸していた「SETOUCHI BOYS」がまさかの収録楽曲として名を連ねた。さらに、“デッサン”シリーズの4作目として「デッサン#4」も収録されることも明らかになった。そのほかに「土竜」や「峠の鬼」などタイトルだけでは想像のつかない楽曲が来週リリースされるという。

そして、今作をはじめ新曲も初披露される全国ツアーが2月27日の千葉・市原市市⺠会館公演からスタートする。

◾️配信EP『種』
2026年2月11日（水）配信スタート
配信：https://pornograffitti.lnk.to/Seed

▼収録楽曲
1.峠の鬼
作詞：新藤晴一　作曲：新藤晴一　編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI
2.土竜
作詞：岡野昭仁　作曲：岡野昭仁　編曲：江口 亮, PORNOGRAFFITTI
3.SETOUCHI BOYS
作曲：新藤晴一　編曲：tasuku, PORNOGRAFFITTI
4.デッサン#4
作詞：新藤晴一　作曲：岡野昭仁　編曲：トオミヨウ, PORNOGRAFFITTI
5.はみだし御免
作詞：新藤晴一　作曲：新藤晴一　編曲：綿引裕太・田中ユウスケ・PORNOGRAFFITTI

◆「はみだし御免」情報
作詞・作曲：新藤晴一
編曲：綿引裕太, 田中ユウスケ, PORNOGRAFFITTI
配信：https://pornograffitti.lnk.to/Desperado

◾️＜20thライヴサーキット“水”＞

2026年
2月27日(金)　千葉　市原市市民会館　大ホール　17:30開場 / 18:30開演
3月3日(火)　兵庫　神戸国際会館 こくさいホール　17:30開場 / 18:30開演
3月5日(木)　鳥取　米子コンベンションセンター 多目的ホール　17:30開場 / 18:30開演
3月6日(金)　島根　島根県芸術文化センター 「グラントワ」大ホール　17:30開場 / 18:30開演
3月19日(木)　静岡　アクトシティ浜松 大ホール　17:30開場 / 18:30開演
3月23日(月)　大阪　フェスティバルホール　17:30開場 / 18:30開演
3月24日(火)　大阪　フェスティバルホール　17:30開場 / 18:30開演
3月27日(金)　新潟　新潟県民会館　17:30開場 / 18:30開演
4月2日(木)　京都　ロームシアター京都 メインホール17:30開場 / 18:30開演
4月4日(土)　福井　フェニックス・プラザ エルピス大ホール　16:30開場 / 17:30開演
4月6日(月)　石川　金沢歌劇座　17:30開場 / 18:30開演
4月10日(金)　香川　レグザムホール 大ホール　17:30開場 / 18:30開演
4月13日(月)　愛媛　松山市民会館 大ホール　17:30開場 / 18:30開演
4月18日(土)　北海道　帯広市民文化ホール 大ホール　16:30開場 / 17:30開演
4月20日(月)　北海道　札幌文化芸術劇場hitaru　17:30開場 / 18:30開演
4月21日(火)　北海道　札幌文化芸術劇場hitaru　17:30開場 / 18:30開演
4月24日(金)　東京　府中の森芸術劇場 どりーむホール　　17:30開場 / 18:30開演
4月26日(日)　茨城　ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール　16:30開場 / 17:30開演
5月6日(水)　東京　SGCホール有明　16:30開場 / 17:30開演
5月8日(金)　広島　広島文化学園HBGホール　17:30開場 / 18:30開演
5月9日(土)　広島　広島文化学園HBGホール　16:30開場 / 17:30開演
5月15日(金)　秋田　あきた芸術劇場ミルハス 大ホール　17:30開場 / 18:30開演
5月17日(日)　岩手　トーサイクラシックホール岩手 大ホール　16:30開場 / 17:30開演
5月19日(火)　宮城　仙台サンプラザホール　17:30開場 / 18:30開演
5月20日(水)　宮城　仙台サンプラザホール　17:30開場 / 18:30開演
5月29日(金)　三重　三重県文化会館 大ホール　17:30開場 / 18:30開演
5月30日(土)　岐阜　長良川国際会議場 メインホール　16:30開場 / 17:30開演
6月9日(火)　愛知　Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール　17:30開場 / 18:30開演
6月10日(水)　愛知　Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール　17:30開場 / 18:30開演
6月14日(日)　長崎　アルカスSASEBO 大ホール　16:30開場 / 17:30開演
6月16日(火)　福岡　福岡サンパレス ホテル＆ホール　17:30開場 / 18:30開演
6月17日(水)　福岡　福岡サンパレス ホテル＆ホール　17:30開場 / 18:30開演
6月20日(土)　沖縄　沖縄コンベンションセンター 劇場棟　16:30開場 / 17:30開演
7月7日(火)　東京　東京ガーデンシアター　17:30開場 / 18:30開演
7月8日(水)　東京　東京ガーデンシアター　17:30開場 / 18:30開演
※開場・開演時間は変更になる場合がございます

▼チケット料金
指定席：11,000円（税込）

▼チケット一般発売日
2026年2月14日（土）10:00〜
※市原市市民会館 大ホール公演から、新潟県民会館公演まで

特設サイト：https://sp.pornograffitti.jp/13thal-20thlc/

関連リンク

◆ポルノグラフィティ オフィシャルサイト
◆ポルノグラフィティ オフィシャルX
◆ポルノグラフィティ オフィシャルInstagram
◆ポルノグラフィティ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ポルノグラフィティ オフィシャルTikTok