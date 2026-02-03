フィギュアスケート女子で３大会連続五輪出場の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が２日、ミラノ・アイススケートアリーナで公式練習に臨んだ。初めて本番会場で行った練習は、偶然にも１人だけでリンクを独占。「なんて贅沢（ぜいたく）」と上々の滑り出しを見せた。６日に団体戦から開幕するフィギュアスケート。女子のショートプログラム（ＳＰ）、フリーでともに出場の可能性があり、フル回転の４演技も視野に入れた坂本の最後の五輪が始まる。

本番リンクの空気を、坂本が独り占めにした。ミラノ入り後、初めての公式練習。練習グループの中で、自身だけが参加した。現地時間の８時１５分にリンクイン。黒い練習着姿で最初は周回しながら、客席や記者席に視線と笑顔を向けた。「五輪会場１人で滑れるなんて、なんて贅沢なんだと思いながら。あっという間の３５分間でした」。最後の五輪の舞台を、順調に滑り出した。

じっくりと氷の感触を確かめた。現地ボランティア数人もリンクサイドで熱視線を送る中、まずはダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を滑らかに着氷。３回転ジャンプを数本飛ぶと、開始から１５分後にフリー「愛の讃歌」をかけた。曲をかけての練習では後半にジャンプのミスが出たが「体の調子が悪いわけでもなく、調整していけばいけるかな」。初の公式練習でしっかりと収穫と課題を得た。

昨年６月に今季限りでの現役引退を表明。日本女子で史上初の３大会連続出場となったミラノ五輪は、集大成の場となる。掲げてきた目標は「団体、個人ともに銀メダル以上」。６日から始まる団体戦では、過去２大会で出場してきたフリーに加えてＳＰも出る可能性もある。銀メダルだった２２年北京五輪から２大会連続、そして史上初の優勝に挑む今大会。坂本は「どのメンツが出るにしろ精いっぱい滑り切ると思うので。そこから、いい波が作っていけたら」と気合十分だ。

２９日に現地入り後は、ミラノ郊外の合宿地点、ヴァレーゼで調整。１日３時間ほど滑り、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）らがミスのない練習をすれば、中野園子コーチ（７３）から「あなたも頑張りなさい！」とゲキが飛んだ。「モチベーションが上がるメンツと一緒に練習ができたので、すごくいい調整ができた」。着々と準備を進めている。

団体２種目と個人の出場となれば、１９日の女子フリーまで最大４演技。タフな日程を乗り切り、２冠に挑む。「選手の間に経験できるのは、これが本当にラストなので。やるべきことはやって、自分のスケートができるように楽しめたら」。ラストダンスまで、一気に駆け抜ける。（大谷 翔太）