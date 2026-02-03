手持ち服に足すだけでOK！【グローバルワーク】40・50代が試したい「マンネリ解消コーデ術」

「いつも同じようなコーデになりがち……」というミドル世代は、小物のプラスワンで気分を一新してみて。ビスチェやスカーフなどの小物を手持ちの洋服に足すだけで、グンと華やかな雰囲気に仕上がりそう。今回は【グローバルワーク】のおしゃれスタッフさんをお手本に、マンネリ解消術を紹介。コーデをブラッシュアップしたい大人女性は、ぜひ真似してみてください。

繊細なレースのビスチェで華やぎをプラス

【グローバルワーク】「マルチレースベルトビスチェ」\2,200（税込）

シンプルコーデのマンネリを打破したいなら、華やかなレース素材のビスチェがおすすめ。ビスチェとしてもベルトとしても使えるマルチ仕様で、気分に合わせた着こなしが楽しめます。暗いトーンのニットトップスとパンツも、アイボリーのレースビスチェを投入すればパッと明るい雰囲気に。パンツとのスタイリングなら甘くなりすぎず、ミドル世代もトライしやすそうです。

柄スカーフのプラスワンでエレガントな顔まわりに

【グローバルワーク】「大判プリントスカーフ」\2,200（税込）

手持ちの洋服にプラスワンしやすいのが、柄物のスカーフ。首元にサッと巻くだけで、エレガントで女性らしい顔まわりを演出します。ニュアンス感があって上品なグレーのスカーフなら、ミドル世代の毎日コーデにもマッチしやすそう。アウターはノーカラーのジャケットを選んで、すっきりと仕上げるのも垢抜けのポイント。スラリとしたIラインスカートを合わせて、メリハリのあるコーデを目指して。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M