フジテレビ親会社フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）の清水賢治社長は３日、投資家・村上世彰氏の長女で大株主の野村絢氏らが、同社の株式を買い増しする方針を撤回したことについて会見した。

同社はこの日、株式の保有比率を最大３３・３％まで引き上げる方針を示してきた旧村上ファンド系投資会社から、従来の方針を取り下げる意向を伝えられたと公表している。

清水社長はこれを受け、旧村上ファンド系投資会社とのやり取りについて「あらゆる株主との対話を通じて、我々が将来目指す姿を議論してきた。村上さんたちとは１年前から会話しており、様々な指摘を受けている。企業価値の向上策を（株主と会社の）どちらの視点で見るかが立場の違い。企業価値を向上させていかなければいけないという点で一致をみた」と説明した。

交渉のなかで外部からの提案を一定程度受け入れる形となったことには、ＲＯＥ（自己資本利益率）の向上プランに触れながら「企業価値の向上をいち早く達成することを考えた。ある意味我々の考え方を後押ししていただいた」とした。