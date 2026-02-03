CHAQLA.が、2025年10月にリリースしたEP『覚命盤』をひっさげ、＜CHAQLA.ONEMAN TOUR チャネリング＞開催したツアーが東京・Shibuya WWW Xにてファイナルを迎えた。

「チャネリング」とは、霊的な存在など目に見えないものと交信すること。音楽による“目覚め”を促す『覚命盤』と言い、カルト的な表現もCHAQLA.の魅力のひとつだ。ヴィジュアル系シーンの中でもひときわ奇抜でド派手な出で立ちも加わって、もしかしたら近寄りがたく感じる人がいるかもしれない。しかし、一歩足を踏み入れれば、そこにあるのはジャンルも思想も飛び越えた純粋な音楽愛の坩堝。SHIBUYA WWW Xには、我が道を貫くCHAQLA.とオーディエンス＝“チャクラー”が一緒に作り上げた、眩しい光景が広がっていた。

ライヴの始まりを告げるのは、平成初期の深夜番組のようなレトロな映像。シュールなジャガイモのキャラクターに「チャネリング」について説明され、さっそくCHAQLA.ワールドに招き入れられる。映像が終わると、荘厳なSE「開眼」とともにお馴染みの巨大バックドロップがせり上がり、メンバー４人が姿を現した。「始めようか！」と声をかけ、ANNIE A（Vo）が手拍子を促して「リーインカーネーション」へ。会場全員での手拍子とBikky（Dr）のドラムでリズムを生みだし、kai（G）が奏でるエキゾチックなギターフレーズとANNIE Aのラップ、鷹乃助（B）の骨太なベースが加わってCHAQLA.の音が暴れ出す。その音の一部を担うからには、観客もただの傍観者ではいられない。ブレイクダウンパートで一斉に座ったり、“CHAQLA.”ポーズで応えたり、メンバーに言われるまでもなく広がる一体感に驚かされた。

ステージ上のメンバーに負けないほど、オーディエンスもライヴを楽しもうと前のめりだ。その反応を見て、「調子どう？って聞くまでもなく、めっちゃ調子よさそう」とANNIE Aがニヤリ。フロアの熱気を浴びて、曲間を繋ぐANNIE Aのフリースタイルラップにも気合が漲り、kai、鷹乃助、Bikkyが練り上げる野性的なグルーヴもどんどん覚醒。それぞれの個性をしっかり際立たせつつ、昨年よりバンドサウンド自体の強度が上がっているところから、ツアーの充実ぶりが伝わってきた。

ツアーでもっとも磨き上げられ、今夜のライヴの軸となっていたのは、やはり『覚命盤』の楽曲たちだ。特に「ANTHEM」は、タイトルどおりバンドのアンセムとして輝きを放っていた。鷹乃助の獰猛なベースを皮切りに、会場全体を揺らすダイナミックなビート。一人ひとりの心に直接語りかけるようなANNIE Aの力強い歌声。耳で聴き、身体で感じ、心で受け取るこの体験こそ、彼らの掲げる“チャネリング”なのだと実感する。この曲に限りスマホでの撮影が許可されていたことで、たくさんのカメラを通してCHAQLA.の姿が世界中に拡散されていく未来を想像し、さらに昂揚感が増した。

「3回目の全国ツアーで、もうすぐ結成3周年、第三のEYE、俺のエンジェルナンバーは333。もう気づいてるよね！ 今年、ヤバイことになっちゃうんです。俺らは足を止められないんで、突っ切っていこうと思ってるから。ファイナル、出し切っていこうぜ！」とANNIE A。アッパーなミクスチャーナンバー「BACK TO THE FUTURE」「SINK SPIDER」で踊らせたあと、後半戦は再び『覚命盤』の楽曲が花開いていく。

ANNIE Aがステージの端から端まで歩いて反骨のメッセージを届けた「Revolution-365」を経て、今度はマイクスタンドを立てての「Crush! my honey」へ。kaiのカッティングを合図にダウナーなムードに切り替わり、歪なラブソングが切なく響き亘る。さきほどまでと一転して淡々と空間を支配するグルーヴに浸ると同時に、メロディメイカーとしての才能を堪能した。ANNIE Aが自らの歩みをリリックに込めた「Lv.600」「Spiritual story」で、さらにCHAQLA.の深淵へと誘われる。メンバーの表情をはっきり照らさない暗い照明も相まって、自分とCHAQLA.が1対1で向き合っているような感覚。血の通った言葉たちと温かなサウンドに身を委ねるのがたまらなく心地好かった。

そこからBikkyが繰り出すトライバルなリズムに乗せて一気に照明が明るくなり、ダンサブルな「Around the alien」になだれ込む。「♪我々はそう Earth alien 仲間達だ」というリリックを体現するようにタオルを回して楽しむオーディエンスを、メンバーが笑顔で見つめていた。そして、「楽しか〜！」と思わず熊本弁で喜びを吐露したANNIE Aが、「みんなのおかげで楽しいツアーでした。ありがとう。思い出を語り出すとライヴが終わっちゃうから。まとめると、最高のツアーでした！ もちろん今日だけの人もいると思うけど、そいつらも仲間だから。またツアーやりたいけん、遊びに来て下さい」とツアーの手応えを語り始める。

続けてBikkyが「だいぶチャネリングできてます！ こっちからお客さんにいろいろ伝えてチャネリングするツアーだったんだけど、お客さんからもめちゃくちゃいただきました。『次元急上昇TOUR（-2025-）』で次元があがったみんなとメンバーが、今回のツアーでチャネリングしたと思ってるから。このツアーを終えて、やっとCHAQLA.はスタートだなと思ってます。気合入れていくんで、よろしくお願いします」と話す。さらに、「こんなに人に愛されるバンドが組めたのは、本当に幸せなことだなと思います。3年目、俺らもまだまだ成長するけど、みんなで一緒にCHAQLA.っていう生き物を育てていきましょう！」と鷹乃助。そして、「いつもだけど、今日は特にお客さんの顔を見ているとうれしい気持ちになります。調べたら、チャネリングできた人をチャネラーって言うらしいよ。だから、みんなは“チャネチャクラー”です（笑）」とkaiから飛びだした“チャネチャクラ―”という言葉が気に入ったのか「チャネチャクラ―！」と呼びかけながら、「俺らもヤバいものを与えるし、君たちも与えてくれる。与えて与えられる、そんな関係でこれからもブチ上がっていきましょう！」とANNIE Aが煽り、ラストスパートに突入。

ワイルドなギターリフが轟く「イエス」、全員での振り付けと中盤で鷹乃助がマイクを取るパフォーマンスがばっちりキマッた「ミスキャスト」を畳みかけ、会場の熱気はますます高まっていく。そこに「このツアーでめっちゃ育った曲！」と披露されたのが、『覚命盤』からの最終兵器「PLASMA⚡」だ。「この広いフロア、どう使うんだ!?」というANNIE Aの言葉を受け、巨大なサークルピットが出現。疾走するツービートに合わせて走ったかと思えば、ビートダウンでヘッドバンギングの嵐が起きるなど、この日一番のカオスが生まれていた。

その熱はそのままバンドのエンジンとなり、メンバーの気迫もグッと上昇。まさに「与えて与えられる関係」だ。スピードを緩めずに疾走チューン「未知への旅路」で走り抜け、「今年も恐れずぶちかまそう。ラスト、かかってこいや！」と「PLAY BACK!!!」を投下。初期衝動が漲るリリックとキャッチーなメロディに導かれ、メンバーもオーディエンスも全力をぶつけ合う。途中のブレイクで「去年一時期メンタルが壊れかけたことがありました。歌うのがイヤだと思うこともあった。でも、今の俺を見てよ！ おまえらのおかげで歌えてるぞ!!」と叫ぶANNIE A。「本当に救われてる。俺も救えるように、何度でも立ち上がるんで、そのたびにこの歌を一緒に歌ってくれますか！」という切実な想いに応え、盛大なシンガロングが巻き起こった。感極まった表情でその歌声に聴き入ったあと、最後はBikkyのドラムに向き合って4人で目を合わせてフィナーレ。大歓声と拍手の中、オーディエンスに深々と礼をして本編を締めくくった。

「外は寒いからあったかくしてやるよ」と「太陽の悪魔」でスタートしたアンコール。もはや外の寒さなど自ら吹き飛ばす勢いで盛り上がる会場を見渡し、「今日が今までのライヴでいちばん楽しい。俺らだけでは作れんな、ライヴっていうのは」とANNIE Aが改めて感謝を告げる。同時にメンバーを指し示して「CHAQLA.、いいバンドでしょ？ まだまだ未熟だけど、最強のバンドになって世界を飛び回ろうぜ」と誇らしげに語った。

「Bikkyがライヴ前にSlipknotのドラマーの映像を見て、『俺はこいつに勝つ！』と言っていた」という微笑ましいエピソードを添えて、本編とはまた違うアットホームなムードに包まれる。「ありがとうの気持ちを込めて」と贈られた「煙」、アカペラで始まる「愛」に続き、名残惜しさとともにライヴを締め括ったのは「蛍の光」。誰もが知る別れのメロディからエモーショナルなレゲエ、ポップなパンクアレンジに展開していくことで、「♪また逢う日まで」というポジティブな約束が心に刻まれる。「♪WOW WOW」という力強いコーラスに彩られ、メモリアルな一夜は幕を下ろした。

ツアーを通して格段に進化した音と絆を証明し、大きな経験値を得てファイナルを飾ったCHAQLA.。『覚命盤』によって“目覚め”たのは、彼らの武器である挑戦的な音楽性や枠にとらわれないセンスだけでなく、人間としての強さや、バンドとしての意思そのものだったのかもしれない。ここから「第3周年ONEMAN 【3rdEYE ANNIVERSARY】」2公演へと歩き出した4人の目線は、きっとさらにその先を見据えている。もっと多くの人と”チャネリング“するべく、スピードを上げて突き進むCHAQLA.に注目だ。

文◎後藤寛子

写真◎冨田味我

◾️セットリスト

＜CHAQLA.ONEMAN TOUR「チャネリング」＞

2026年1月31日 東京・Shibuya WWW X SE 開眼

01.リーインカーネーション

02.首魁の音

03.Liberation-369

04.Lucky strike

05.POISON

06.ANTHEM

07.BACK TO THE FUTURE

08.SINK SPIDER

09.Revolution-365

10.Crush! my honey

11.Lv.600

12.Spiritual story

13.Around the alien

14.イエス

15.ミスキャスト

16.PLASMA⚡

17.未知への旅路

18.PLAY BACK!!! En1.太陽の悪魔

En2.煙

En3.愛

En4.蛍の光(レゲエ〜PUNK ver.)

■＜CHAQLA.第3周年ONEMAN 【3rdEYE ANNIVERSARY】＞ 西開眼 2026年2月10日（火）神戸 太陽と虎 OPEN 18:00 / START 18:30

東開眼 2026年2月22日（日）Spotify O-NEST OPEN 17:30 / START 18:00 ▼チケット

前売4,500円（税込）/ 当日券（5,000円／税込）

※スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要

一般発売：2026年1月17日（土）10:00〜 チケット発売中：https://eplus.jp/chaqla/