インスタグラムで報告

オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。ツアー1勝のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が3日、自身のインスタグラムで新しいスポンサー契約を発表。ファンから祝福が相次いでいる。

キャップに新しいワッペンが貼られていた。右側面にファミリーレストランでお馴染みの「ガスト」の3文字。赤い背景と白い文字で存在感を放っている。

インスタグラムに「すかいらーく様とこの度契約することができ、とても嬉しく、光栄に感じています」とレストラン事業を展開するすかいらーくホールディングスとの契約を報告。「今後はキャップに私も日ごろからツアーの遠征先で利用させていただいている『ガスト』のロゴが付き共にツアーを戦い、今まで以上に上位争いを増やして、ツアー優勝を日標に頑張っていきます」と意気込んだ。

コメント欄には「新しいスポンサー契約おめでとうございます」「飲食業界トップランナーとのタッグおめでとうございます すかいらーくグループロゴじゃなく、ガストロゴなのですね」「沢山の支援をもらってさらなるパワーアップを期待しております」「2勝目期待してます」「凄い!!これはかなり期待されてますね〜」「ガスト！いいね」「むっちゃ可愛いですよ」と、祝福や期待の声が寄せられた。

27歳のセキは、2016年に中国ツアーで賞金女王に輝き、17年から日本ツアーに参戦。2022年9月のゴルフ5レディスでツアー初優勝を飾った。昨季はメルセデス・ランキングで68位。クォリファイングトーナメントでは44位だった。



（THE ANSWER編集部）