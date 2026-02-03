東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。2月4日は立春、暦の上では春となります。気温も高くなり、3月中旬並みの暖かさになる日もあるなど、この先は少しだけ春っぽくなりそうです。春といえばということで、今回のお天気メモはこちらです。

『さくらの開花 ことしは早くなりそう？』



ことしはいつもより早く、春の便りが届くかもしれません。全国のさくらの開花予想をみますと、福岡は3月20日、全国トップで開花する予想となっています。開花の平年日が3月22日なので、平年よりやや早くなる予想です。





ただ、個人的にはもっと早くなる可能性があるのではないかと思っています。その根拠は2つあります。一つ目はことし、うめの開花が早かったことです。2001年から2025年にかけての25年間のうめとさくらが開花した時期を調べると、うめの開花が平年よりも早かった年が16回ありました。この16回のうち、さくらの開花も平年より早かった年は13回ありました。つまり、うめの開花が早かった年は8割以上の確率で、さくらの開花も早くなるということです。ことしのうめの開花は1月18日でした。平年より13日も早く開花したため、さくらの開花も早くなるのではないかと考えています。

さくらの開花が早まる理由のもう一つは、3月の気温です。九州北部地方は平年並みか、平年よりも高くなる予想です。



さくらの開花にとって、1月と2月はしっかり冷え込むこと、そして3月は暖かくなることが大切なのですが、ことしは1月と2月が寒くなっていますし、3月は暖かくなる可能性があるということで、気温の面でも開花が早まる条件がそろいつつあります。



今は冬の真っただ中で、春はまだまだ先のように感じますが、あと1か月半ほどで春の便りが届きそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月3日午後6時半ごろ放送