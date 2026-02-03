人生初めての引っ越し先がここ、信州だったそうです。



今年度末で長野県立大学の初代学長を退任する金田一真澄さんが、先週末、最終講義を行いました。最後の教壇で語ったのは、「言葉とAI」でした。



公開で行われたこの日の最終講義。学生だけでなく一般公募の聴講者や大学関係者などが、続々と集まりました。用意された150席は、すぐ満席に。



「最終講義と言うのはその人の人柄も出るし…その人らしさ、人生観が出ることもある。この人はこういう研究をしてたんだと最後になって分かることもある。 そういう意味でとても面白い企 画だと思う」





言語学とロシア語が専門の金田一真澄さん。この日は、あらゆる分野で活用の場が広がる人工知能＝生成AIが生み出す言葉の世界を、自身の視点から分析、展望しました。人間にしか出来ない事から、AIがやってのけて驚いた事まで。金田一さん「例えばリンゴと言ったら、自分がリンゴを食べたのなら、赤く て美味しくて甘くてこれがリンゴだとイメージとして分かる。 それが意味と考えるなら、それをコンピューターに考えさせると生成AIは現実（リンゴ）を理解することはできない、人間な らばできる」金田一さん「人間の曖昧な（言葉で）会話している時も正しい文法通りに喋 っているわけではない。その曖昧性をむしろAIが汲み取っている。自然な言語がそこから生ま れてくる」2018年の開学から8年間、学長を務めながら「言語学」と「発信力ゼミ」の2つの講義を受け持ち、一貫して教壇にも立ち続けてきました。聴講した女子学生「（受講の）タイミングが合わず講義は受けていなかった。最後に受講出来て良かった」聴講した男子学生「非常に面白かった。言語学の授 業では生成AIの話はなかった。 IT企業に就職が決まっていてAI に興味があり聴きに来た。言語と生成AIが関係しているところが結構あるんだと気付いて」Q長野で過ごした8年間は？金田一学長「僕にとっては再考の8年でした。僕初めて引っ越しをした。それ まで東京杉並に住んでいて他を知らなくて、長野に住民票を持ってやってきた8年前に。学長 は住民票を持ってきてマンショ ンを買って住むのが他の先生方に対する学長のつとめだと」「住んでみると人間があったかい。これは本当に長野に来て良かっ たと……」