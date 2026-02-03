社民党のラサール石井参院議員が2日に事務所スタッフ名義のX（旧Twitter）で、選挙をめぐり「自民党はお金があってすごい」と皮肉をつづったものの、ネット上から冷たい声が集まっている。

8日に投開票が行われる衆院選をめぐり、自民党批判を続けているラサール氏。1月31日に東京・品川駅で行われた演説会では、高市早苗首相のSNS戦略について「8000万円も使ってTikTokとか動画を作らせて、お金を投じてXにも書かせて、それで人気を上げてきた」と総裁選で使われた宣伝費を批判した。

1日に大阪府内で行った応援演説では、同日に高市首相がMHK「日曜討論」を急遽欠席したことについて、「頑張ってるフリをしているだけ」「30分あれば（治療）できるだろう。早起きしなよ。一番大事なところで休む。ずるいんです」と非難していた。

そんな中、ラサール氏は2日にXで、「いや～毎回選挙のたびに思うけど、本当に自民党はお金があってすごい」と皮肉ポストを投稿。「前回はLINEをあければ自民党の広告バナー、今回はXでバンバン出てくる。ほんっとすごいな」とつづった。

また、「こんなに広告打てると、雪で外出れない人も広告見れるね」とし、「すごいなあ…（遠い目」とつづっていた。

なお、社民党は衆院選にあたり、1月26日に公式Xでカンパを呼びかけている。

一方、ラサール氏の元には、「一応、芸能人なんやからアナタも広告塔でしかないはずなのに……」「同じようにお金がない中で議席を伸ばすと予測されるチームみらいと議席すら危うい社民党」「広告出るから投票するとでも思ってるのか？」という声が集まっていた。

知名度も高いラサール氏。お金を使わずにできる宣言も多くある中、広告にかける費用への皮肉に疑問を抱いた人も多かったようだ。