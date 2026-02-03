肌美精から「マイクロミルクマスクシリーズ」が2026年3月23日に発売となる。

■乳液発想で肌に寄り添う大容量マスク

ごわついた乾燥肌をやわらげ、ふっくらやわらかい肌へ導く乳液処方のシートマスクシリーズ。大容量仕様で、毎日使い派の乾燥悩みに応える設計。朝用の「朝のスムースミルクマスク」には、肌をなめらかに整えるCICAスムースEXを配合。朝1分のケアで、つるんとした肌印象を叶える処方。夜用の「夜のリッチミルクマスク」には、夜の肌にハリ感を与えるレチノコラーゲンを配合。夜3分の集中ケアで、ふっくらとうるおいに満ちた肌へ導く。朝と夜、それぞれの肌状態に合わせて使い分けできる乳液処方のマスクシリーズとなっている

■商品情報

クラシエ

肌美精 朝のスムースミルクマスク＜朝用マイクロミルクマスク／肌・毛穴ケア＞30枚入（内容量 430mL）7枚入（内容量 105mL）

肌美精 夜のリッチミルクマスク＜夜用マイクロミルクマスク／高保湿・ハリ＞30枚入（内容量 450mL）7枚入（内容量 110mL）

各オープン価格