¡Ú½°±¡Áª¡Ã¿·³ã2¶è¡ÛÁ°¿¦2¿Í¤È¿·¿Í2¿Í¤Î·ãÀï¡§¥·¥êー¥º¸õÊä¤òÄÉ¤¦③¡Ú¿·³ã¡Û
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢3²óÌÜ¤Ï¡Ú¿·³ã2¶è¡Û¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·³ã2¶è¡Û¤Ë¤Ï¡¢4¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¿Í¡¦¶â°æÅµ»Ò¤µ¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁ°¿¦¡¦¹ñÄêÍ¦¿Í¤µ¤ó¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦µÆÅÄ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°¿¦2¿Í¤È¿·¿Í2¿Í¤¬Áè¤¦2¶è¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
―――¡ã»²À¯¡¦¿· Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä¡ä
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÇÂè°ìÀ¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¤ÎÊ¿°æ·ÃÎ¤»Ò¤µ¤ó¡£2¶èÆâºÇÂç12Ëü8000¿Í¤ÎÍ¸¢¼Ô¤òÊú¤¨¤ëÂçÉ¼ÅÄ¤Ç¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä
¡ÖÀ¯¼£¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤¬»²²Ã¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅêÉ¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£(ÅêÉ¼Î¨¤ò)70%¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤ºÀ¸³è¤ÏÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈSNS¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¡¢½é¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç20ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤è¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä
¡Ö»²À¯ÅÞ¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£À¯ºö¤¬¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï»²À¯ÅÞ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À¯ÅÞ¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ÁªµóÀï4ÆüÌÜ¤Ï¡¢±í»Ô¤Ø¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä
¡ÖËÜÅö¤Ïº£Æü¡¢±í±Ø¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬(Àã¤Ç³¹Àë¼Ö¤ò)»ß»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¿¤·Êý¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¡×
ÁÊ¤¨¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÃÊ³¬ÅªÇÑ»ß¡£Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ·ëÅÞÅö½é¤«¤é¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÏÇÑ»ß¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÎÁÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÎ§ÇÑ»ß¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤Î·Ú¸º¤âÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿áÀã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«³¹Àë¤Ë½¸¤Þ¤ë»Ù±ç¼Ô¤Î¿ô¤Ï¿ô¿Í¤Û¤É¡£Åß¤ÎÁªµó¤Ç½ÐÊâ¤¯¿Í¤Î¿ô¤â¸º¤ë¤Ê¤«¡¢¶¯¤ß¤È¤¹¤ëSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä
¡Ö¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢SNS¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡£ÅÞ°÷¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¥Áー¥à¤Ç²ó¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡×
½øÈ×¤Ï2¶èÆâ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤ò²ó¤Ã¤ÆÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÀïÎ¬¡£³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÀ¯ºö¤â·Ç¤²¤ë»²À¯ÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·³ã¤Ç¤ÏÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡Ê¿°æ·ÃÎ¤»Ò¸õÊä
¡ÖÅ·µ¤¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤ä¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àã¤È¤«´¨¤µ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡×
―――¡ã°Ý¿·¡¦¿·¡¡¶â°æÅµ»Ò¸õÊä¡ä
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤¿¶â°æÅµ»Ò¤µ¤ó¡£À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¢¤È¤¯¤ËÉô³èÆ°¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Ý¿·¡¦¿·¡¡¶â°æÅµ»Ò¸õÊä
¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á´°÷¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ê¸²½Éô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤³¤Ç¿áÁÕ³Ú±éÁÕ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÝÂê¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»³ÀÑ¤ß¡£¡×
¸ø¼¨ÍâÆü¤âÃÏ¸µ¡¦¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ø¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¡¢°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ2Ç¯´Ö¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤Î²ÃÂ®¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤àÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°Ý¿·¡¦¿·¡¡¶â°æÅµ»Ò¸õÊä
¡ÖÌîÅÞ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¿¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤â¤Ê¤¤ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£¤Î¥¢¥¯¥»¥ëÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¶â°æÅµ»Ò¤â¤½¤Î°ìÌò¤òÇã¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¡×
